Útok SBS-károv, Drobovej špeky či Latinákova hrubá ušianka: Naj trapasy a hanby Plesu v opere!

O prvý veľký škandál sa hneď na začiatku postarali aktivisti Weisenbacher a Krempaská. Na červený koberec priniesli plagát s nápisom: Gorily tancujú, ľudia hladujú. No tam sa to ani zďaleka nekončilo. Keď sa obaja dostali do budovy, SBS-ka sa tak rozčúlila, že aktivistu zhodili na chrbát a z divadla ho doslova vyviedli a povláčili po zemi.

Druhý trapas prišiel vo chvíli, keď po koberci kráčala šéfka módnej televízie Gaba Drobová. Navliekla si totiž skutočne nelichotivé šaty. Vykúkalo jej z nich prevísajúce brucho a rovnako prsia v nich akosi tiež nedržali tvar. Ďalšie trapasy pokračovali počas odchodov. Postaral sa oň aj bývalý riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre Ján Greššo.

Z plesu odchádzal s výslužkou, plastovými minerálkami v ruke. Nezaostával ani moderátor Milan Junior Zimnýkoval. Namiesto toho, aby pri odchode istil manželku proti pádu, radšej ťukal do mobilu. Bezstarostný odchod sa však nepodaril ani návrhárovi Lukášovi Kimličkovi, ktorý prišiel s modelkou Kristínou Krajčírovou.

Vo dverách sa jej zasekla vlečka a trapas bol na svete. Hanbu na záver si však vyrobil aj herec Lukáš Latinák. Hoci vnútri pôsobil ako pravý elegán, pri odchode rozhodne zabudol na bontón. Hrubá ušianka, hoci vonku zúril mráz, sa na takúto udalosť teda rozhodne nehodí.

Ľadový odchod Hasprovej

Speváčka Katarína Hasprová (44) prišla na ples v spoločnosti svojho partnera Ivana Vojteka (58). Ich odchod si bude dlho pamätať. Po vydarenej zábave sa dvojica vybrala domov. No zohnať taxík vo večerných uliciach Bratislavy nebolo vôbec jednoduché. Katka skoro desať minút mrzla pri stĺpe pred divadlom, kým jej partner zháňal odvoz domov. A hoci sa mu to nakoniec podarilo, speváčka sa musela klepať ešte poriadne dlho.

Problémy s mikrofónom

Špeciálnym hosťom plesu bola skupina Alphaville. Tú vytrápil pokazený mikrofón. O polnoci vystúpila známa kapela Alphaville, ktorá od začiatku musela bojovať s veľkým problémom. Lídrovi totiž haproval mikrofón, nebolo ho takmer počuť a viackrát prosil zvukárov o výmenu.

Andrea, pozor, veď ti vyskočia

Hudobným hosťom bola tento rok aj speváčka Andrea Zimányová (32). Brunetka na pódiu predviedla výborný spev, ale aj bujný dekolt. Speváčka si nahodila ružové čipkované šaty s poriadne hlbokým výstrihom. A keďže sa na pódiu viackrát odviazala, v niektorých momentoch sa už-už zdalo, že jej veľké prsia jednoducho vyletia von.