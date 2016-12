Utrápená Elena Podzámska smúti: Cítim sa tak sama!

Hoci sa o herečke ešte nedávno hovorilo, že je zamilovaná a jej vyvolený žije v zahraničí, v súčasnosti sa veci už zrejme zmenili. Tmavovláska totiž na fotografiách, ktoré uverejňovala na sociálnej sieti, pôsobila spokojne a vyrovnane.

No jej posledný príspevok hovorí o niečom celkom inom. „Chýba mi blízkosť,“ napísala Elena k fotke. Vyzerá to tak, že herečka by pri sebe rada prijala nejakú spoločnosť a jej záhadný partner je buď príliš ďaleko, alebo už ani nie je aktuálny.