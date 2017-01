Uväznený Cinkota mieri späť do divadla: Poznáme detaily jeho návratu!

Dušan Cinkota bol kedysi hviezdou mnohých divadelných predstavení, seriálov a jeho hlas pozná zrejme každý. No pre opletačky s drogami skončil v roku 2013 vo väzení, kde si stále odpykáva svoj trest. A hoci sa aj za mrežami venuje divadelnému krúžku, dosky, ktoré znamenajú svet, mu to ani zďaleka nevynahradí. Cinkimu však svitá na lepšie časy.

Dušana totiž najnovšie angažovali do novej hry Divadla Aréna a jeho tvár teraz svieti na plagátoch po celom Slovensku. Herec sa tak počas svojej vianočnej priepustky nevenoval doma len manželke, ale stihol si dohodnúť aj nový kšeft.

„Viem o tom. Nebol som však pri tom. Celé to bolo počas jeho dovolenky cez Vianoce. So súhlasom vedenia väznice Dušan natočil pre Divadlo Aréna túto inscenáciu. Bude súčasťou predstavenia, bude to virtuálny rozhovor. On bude akoby telemost. Samozrejme, je to celé nahraté,“ reagoval herec. Hryc nám prezradil, ako to vnímal aj samotný Cinky.

„Samozrejme, páčilo sa mu to, kto by nebol rád, štyri roky po tom, ako sedí vo väzení, sa konečne má možnosť vrátiť. Na predstavenie sa asi nepôjdem pozrieť, ja chodím len na predstavenia, kde ma pozývajú a Kukura ma asi nepozve,“ dodal so smiechom v hlase Andy.