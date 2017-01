Uväznený Cinkota váhal nad návratom do divadla: S kým sa musel poradiť?

Počas hry okrem fyzicky prítomných hercov dostal priestor aj Cinkota. Na videu. Rozprával zhruba dve minúty a potom vypil smrtiaci drink, ktorý sa v rámci témy niesol celým predstavením. A ako vlastne k tejto spolupráci prišlo?

„Stopercentne to išlo od pána Kukuru. Dal sem aj Tribulu, lebo priláka divákov a aj sa sem hodí ako ri* na šerbeľ. Cinkota bol takisto dobrý nápad, lebo Dušan je vynikajúci herec. Z basy ho na Vianoce pustili na štyri dni,“ prezradil nám Jožo Pročko, ktorý v predstavení taktiež hrá.

Ako nám ďalej povedal, keď bol Dušan doma, stretli sa na desať minút. „Bol veľmi v pohode. Podali sme si ruky, pozdravili sme sa. Išiel si užiť svoju manželku. Pýtal sa ma, či to má prijať. Povedal som mu, nech sa rozhodne, ako chce a ako to budú brať vo väznici. Musím poďakovať jeho nadriadeným, lebo aj toto mu dalo chuť do života. Každý by mal dostať druhú šancu,“ dodal.