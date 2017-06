V Miss Universe to vrelo! Útok na Lakatošovú: Za všetko môže rozzúrená mama vypadnutej súťažiacej!

Po náročných týždňoch plných sústredení, módnych prehliadok, tréningov a dodržiavania prísnej diéty rozhodla porota na čele so Silviou Lakatošovou o finálovej dvanástke. V poslednom vyraďovaní nepostúpilo celkovo osem dievčat, medzi ktorými bola aj osemnásťročná Kristína Mišová zo Skalice.

Kristínu prišla do Rajeckých Teplíc na vyraďovanie podporiť aj jej mama, ktorá vôbec nepochybovala, že jej dcéra sa do finálovej dvanástky dostane. Porota však rozhodla inak, no s jej rozhodnutím sa mama Kristíny vôbec nestotožnila, čo dala aj poriadne najavo. ,,Prečo ste vyhodili tú najkrajšiu? Nehovorím, že iné dievčatá sú škaredé, ale pozrite sa na Kirstínku, ona je najkrajšia," hovorila prekvapená mama vyradenej Kristíny po drsnom verdikte.

,,Pociťujem sklamanie, pretože sme strávili spolu s dievčatami nejaký čas. Absolvovali sme spolu fotenia a všetky aktivity a myslím si, že sa už každá z nás videla vo finálovej dvanástke," prezradila smutná Kristína po vyradení. "Ešte porozmýšľam, lebo človek veľakrát s odstupom času má iné rozhodnutia a pocity, no nevylučujem to," odpovedala na otázku, či sa do súťaže prihlási na budúci rok.

Kristína je okrem iného aj tenistkou a práve pre zranenie, ktoré jej bránilo športovať, sa prihlásila do Miss Universe. Aby si konečne splnila svoj sen. Uvidíme, či to mladé dievča dotiahne ďalej v športe, alebo vo svete modelingu.