V Nákupných maniačkach sa modelka Lenka poriadne strápnila: Preboha, to čo má v šatníku?

Nastylovať sa za 2 hodiny a 400 eur dokážu len skutočné nákupné maniačky. Ale len jedna z nich môže byť tá pravá. S komentárom skúseného stylistu môžu diváci televízie JOJ opäť sledovať päť žien počas jedného týždňa a uvidíme, ktorá z nich splní svoje úlohy najlepšie. Jednou z nich je aj 23-ročná modelka Lenka zo Zlatých Moraviec.

"Môj štýl obliekania je momentálne taký ležérnejší ako bol. Kedysi som si obliekala šaty a opätky, teraz som skôr prešla do nízkych topánok a pohodlného oblečenia," prezradila hneď na úvod Lenka.

Blondínka však napriek tomu ukázala príliš odvážne kúsky, ktoré by ste si teda ani zďaleka možno nezadovážili a nieto ešte vyšli v nich medzi ľudí. Lenkin čipkovaný top, ktorý ukázala na kamery, skôr pripomínal podprsenku, ako kúsok oblečenia, v ktorom má žena vyjsť von. Rovnako jej topánky na vysokých opätkoch nie sú absolútne na bežné nosenie. Samotná Lenka

"Sú celkom pohodlné a hodia sa mi k veľa veciam," okomentovala blondínka svoje topánky na obrovskom opätku. V zápätí ukázala ďalšie, ktoré si však dáva podľa jej slov, už iba s kamarátkami na kávu. "V živote si ich už neobujem do nákupného centra, lebo som v nich trošku zletela. A bolo to dosť trápne. Odvtedy nenosím na nakupovanie opätky, iba na kávu. Ale inak sú pekné, ale nepohodlné," prezradila. Ktovie, prečo sa nimi potom prezentovala v tejto relácii. "Fúúú, to je katastrofa toto. Otras. Neľúbim také boty," zmohla sa iba na pár týchto slov Zuzana Plačková.

"Milé dámy, toto je absolútne nevhodná obuv na nakupovanie a pre mňa ešte nevhodnejšia na kávu. Berte to ako zlý príklad, sú to topánky možno na nejakú šou, pre bežnú ženu na bežné nosenie v žiadnom prípade! Toto naozaj nie. Tu sme teda nevideli veľa funkčného," zhodnotil Lenkin výber topánok šokovaný módny stylista Marián Hornyák.