Vajdová sa VYKAŠĽALA na Let's Dance! Po škandále s chľastaním šou úplne odignorovala!

Petra Vajdová doteraz nemala za sebou žiadny škandál. Všetko prišlo v čase, keď hrá v Búrlivom víne a čaká ju účinkovanie v nablýskanej šou Let‘s Dance, ktorá štartuje už v septembri.

Herečka si totiž pred pár dňami sadla za volant opitá a namerali jej až 2,4 promile. Vajdová už pozná aj svoj trest. Dva roky bez vodičáka a pokuta tisíc eur. ,,Pred pár dňami som sa dopustila veľkej chyby. Šoférovala som auto pod vplyvom alkoholu. Bola to skratová situácia, ktorú veľmi silno a úprimne ľutujem. Moje konanie bolo nezodpovedné a mohla som ohroziť okrem seba aj iných,“ vyjadrila sa herečka. A hoci by viacerí čakali, že po takom závažnom čine ju Markíza zo šou vyškrtne, opak je pravdou.



„Všetky možné scenáre sú zatiaľ otvorené. Myslíme si však, že v tomto prípade si Petra zaslúži druhú šancu,“ povedal nám šéf PR a marketingu Michal Borec. Včera sa však konala veľká tlačová konferencia k šou, na ktorej boli prítomní všetci účinkujúci, porota a aj moderátori. Jediný, kto chýbal, bola práve Petra Vajdová a tenistka Daniela Hantuchová. Tá má však od začiatku špeciálne podmienky a trénuje v Ríme. Počas tlačovky sa však všetkým prihovorila LIVE aspoň prostredníctvom Skypu. No o herečke po celý čas nepadla ani zmienka.

,,Televízia Markíza plne podporuje Petru Vajdovú, stojí si za ňou, je skvelá herečka aj v našich iných programoch. Je stále súčasťou Let`s Dance. Dnes na tlačovej konferencii sa nezúčastnila z osobných dôvodov, my to samozrejme rešpektujeme. Vieme, že sa stala chyba, Petra to priznala. Potrebuje nejaký čas a my jej ho doprajeme samozrejme. Ale to, či nastúpi do šou 3. 9., my veríme, že áno. Ako to dopadne, sa diváci dozvedia 3.9.,“ vysvetlil nám Michal Borec. No čoraz častejšie sa začína šuškať, že Petra do šou vôbec nenastúpi. ,,Aj keď jej dala Markíza druhú šancu, Petra tento tlak znáša veľmi ťažko. Je preto otázne, či by zvládla živé prenosy . Odstúpiť tak pokojne môže aj deň pred štartom,“ povedal nám zdroj z jej okolia.