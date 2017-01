Vavrinčíková prezradila, ako získala nový lukratívny flek: Najprv vyšachovala Almásy, teraz Puškárovú!

Lenka, naposledy sme robili rozhovor pred Silvestrom. Vtedy ste prezradili, že v roku 2017 na vás nič zásadne nečaká, čoho by ste sa mali báť. Ešte stále to platí?

Človek nikdy nevie, čo ho čaká. Sama neviem, čo bude zajtra a nie ešte pozajtra, takže už vôbec nemôžem tušiť, čo bude o rok. Stále verím, že ma nečaká nič, čoho sa budem báť, ale skôr niečo, z čoho sa budem tešiť.

Čím teda momentálne žijete?

Klasický kolotoč: práca a potom rodina a voľný čas. Teraz je plesová sezóna, takže sa teším, že si jeden ples užijem aj súkromne, bez práce. Okrem toho by sme ešte chceli využiť snehovú nádielku a skúsiť bežky. Vraj to nie je také ľahké, ako to vyzerá, tak uvidíme....

Takže si pred novou prácou užívate ešte oddych.

Zatiaľ stále pracujem ako rosnička - moderátorka počasia, a teda v rovnakom režime ako doteraz, čiže vstávam ráno do Telerána a potom si pripravujem večernú predpoveď počasia. Myslím si, že zmenu pocítim, až keď si sadnem na stoličku v Televíznych novinách.

Nezaskočilo vás, že si v Markíze na pozíciu Zlatice Puškárovej vybrali práve vás?

Priznám sa, bola som prekvapená a musela som to aj chvíľku „rozdýchať“. Na druhej strane verím, že moji nadriadení vedia, čo robia. Dúfam, že ich nesklamem.

Absolvovali ste predtým kasting?

Áno, v televízii sa robia kamerové skúšky. Je to normálny postup pri výbere moderátorov, nech ide o akúkoľvek reláciu.

Ako prebiehajú také kamerové skúšky?

Vyzerajú presne tak isto ako živé vysielanie Televíznych novín, aby si nás vedeli úplne presne predstaviť. Nedostávame tam žiadne iné nečakané úlohy. (úsmev)

Môžete prezradiť aj to, kto z vašich kolegov ešte „bojoval“ o tento post?

Nie, to nemôžem. (úsmev)

Nemali ste trému?

Dala som tomu voľný priebeh a povedala som si, keď sa im budem páčiť taká, aká som, tak fajn. Keď nie, aj tak fajn, pretože mne je v Počasí dobre a svoju prácu budem robiť s radosťou aj naďalej.

No je to predsa len trošku odlišná práca od rosničky... Nezmocnil sa vás strach?

Skôr rešpekt pred novým systémom práce. Televízne noviny sa však vysielajú z toho istého štúdia ako Počasie, takže prostredie je mi veľmi dobre známe. Pomôže mi aj to, že celá posádka réžie zostáva rovnaká.

Takže sa už určite pripravujete.

Čakajú ma tréningy a, samozrejme, oveľa dôkladnejšie sledujem aktuálne dianie.

Práve v spomínanom Počasí pôsobíte už nejaký ten piatok. Nebude vám za touto prácou smutno?

Bude a veľmi. Začínala som v Teleráne a veľa ma naučilo. Počasie vnímam ako svoj televízny domov, už keď som nastúpila, cítila som tam pohodu a podporu. Boli sme skvelý kolektív a najmä meteorologička Oľga Heleninová mi prirástla k srdcu a je mi skoro ako rodina.

Našli už za vás v Počasí náhradu?

To nie je otázka na mňa...

Mali ste niekedy ambície, že to chcete dotiahnuť až do novín?

Nikdy som nemala pred očami jasný cieľ ako napríklad: chcem moderovať Počasie, Teleráno alebo Televízne noviny. Hovorí sa, že za každým úspechom sú nielen schopnosti, ale aj veľká dávka šťastia. V mojom prípade to platí. Ak by moja kolegyňa Mirka Almásy druhýkrát neotehotnela, pravdepodobne by som nikdy rosničku ani nerobila. A to isté sa v podstate opakuje aj teraz. Všetky pracovné ponuky mi v živote zatiaľ prišli akoby samy od seba, nikdy som sa o nič krvopotne neusilovala.

Dala vám nejaké dobre mienené rady napríklad Zlatka?

Odkedy sa táto informácia zverejnila, my sme sa spolu v práci ešte nestretli. Zlatica je veľmi milá a ústretová, takže nepochybujem o tom, že sa na ňu budem môcť kedykoľvek obrátiť.

Diváci si vás obľúbili najmä v šou Tvoja tvár, Zlatka by sa vás celkom mohla obávať, že jej flek natrvalo prevezmete...

Zlatica je jednou z najskúsenejších moderátoriek na Slovensku, takže mne osobne by sa to veľmi vtipné nezdalo.

A čo Patrik... Sadol vám ako váš nový parťák?

So všetkými moderátormi spravodajstva sa poznáme minimálne „z maskérne“, kde vždy prehodíme zopár slov. Aj s Patrikom sa poznáme a ako kolegovia si rozumieme. U mňa má veľké plus, pretože raz dávno zachránil v Markíze opustenú mačku, ktorú potom darovali známym a dodnes sa jej veľmi darí, čo ja ako milovníčka mačiek veľmi oceňujem. (smiech)

Máte aj nejakých nových kolegov, s ktorými ste sa predtým možno nepoznali alebo neprichádzali do styku?

Tento rok v marci budem v Markíze presne 10 rokov, takže tu mám už celkom slušné zázemie. Priznám sa, že nepoznám úplne celú redakciu spravodajstva, ale to sa časom zmení. S väčšinou sa však poznáme.

Ako vás prijali?

Veľmi dobre a naozaj si to vážim. Moje kolegyne Danica Kleinová a Zuzka Javorová mi hneď ponúkli pomoc, keď budem niečo potrebovať. Aj ostatné redaktorky a redaktori sú ku mne milí a verím, že budeme spolu vychádzať tak dobre ako doteraz. Z Počasia som zvyknutá na veľmi dobré kolegiálne vzťahy a budem sa o ne snažiť aj v spravodajstve.

Mnohí tvrdia, že práve šou Tvoja tvár znie povedome vás posunula vpred ... Ako to vnímate vy?

Určite áno. Dovtedy ma ľudia vnímali ako moderátorku počasia. V tejto šou som ukázala aj svoje ďalšie schopnosti, ako spev, tanec a azda aj trochu humoru, takže ma mohli spoznať aj z inej stránky.

Čo na to vaša rodina? Určite je na vás pyšná.

Tak to dúfam! Moji rodičia robili všetko pre to, aby som mohla robiť to, čo ma baví, vždy sa pre mňa dokázali obetovať. Mama ma po večeroch čakala na krúžkoch a cez víkendy ma vodievala do divadla. Určite by boli na mňa pyšní, aj keby som nebola moderátorka, ale vedia, že som sa vždy uberala týmto smerom. Sú radi, že robím to, čo ma baví.

Bola možno aj nejaká oslava s priateľom či rodinou?

Nie, oslava nebola. Tá možno bude po prvom úspešnom vysielaní, uvidíme. (úsmev)

Na TV obrazovke vás čaká aj zmena v obliekaní, tzv. saková móda. Niežeby ste v Počasí neboli elegantne oblečená, no Televízne noviny sú v tomto predsa len odlišné a konzervatívnejšie...Tešíte sa na to?

Na túto zmenu sa celkom teším. Do Počasia si vždy musím hľadať šaty alebo top a sukňu. K tomu ešte zladiť topánky a doplnky býva niekedy fuška. (úsmev) Najmä pre zelenú kľúčovaciu plochu, na ktorej nemôžeme nosiť zelenú a niekedy ani bielu. Problémy robia aj rôzne husté vzory alebo lesklé materiály. V spravodajstve je dôležité najmä sako a doplnky sú skôr minimalistické, keďže sa to do tejto relácie ani veľmi nehodí.