Vdova po hercovi Jurajovi Slezáčkovi († 73) Jela len desať mesiacov od jeho smrti šokuje: Jedných jej slová dorazia, druhí pochopia...

Je to už desať mesiacov, čo sa Jurajovi Slezáčkovi, ktorý dva roky bojoval so zákernou rakovinou, priťažilo tak, že v Piešťanoch k nemu museli zavolať záchranku.

Sedel práve v obľúbenej kaviarni, ktorá je v blízkosti domu, kde s manželkou býval, keď spolu navštevovali toto kúpeľné mesto. Herec vtedy naposledy vydýchol počas prevozu do nemocnice v sanitke.

Manželku Jelu vtedy jeho odchod veľmi zasiahol a dlho sa z toho nevedela spamätať. Na miesto, kde svojho milovaného manžela videla naposledy, však nezanevrela.

„Pravidelne chodím do Piešťan a aj do kúpeľov, stále som z nich nadšená. Aj s manželom sme tam radi chodili. Vždy keď sme sem spolu išli, tak sme zašli na zákusok, kávičku a na stretnutia s priateľmi. Aj s Marínou Kráľovičovou sme sa tu niekoľkokrát stretli. Keď bol náš havino fit, tak aj on chodil s nami,“ zaspomínala si pani Jela, ktorá si musela zvyknúť na život bez svojho Juraja.

„Na manžela mám úžasné spomienky, často naňho myslím a veľmi mi chýba,“ pokračovala. Prázdnotu za svojím manželom sa snaží zahnať rôznymi spôsobmi.

„Chodievam v Piešťanoch do manželovej vínotéky či do krčmy a vždy sa tam cítim veľmi dobre,“ prezradila. Napriek veľkej rane, ktorú utŕžila, sa však zo všetkého dostala pomerne rýchlo.

„Musím sa priznať, že napriek všetkému sa mám momentálne vynikajúco a žijem medzi hlavným mestom a Piešťanmi, takže tak na polovicu aj tam, aj tu. V Piešťanoch sa cítim však už oveľa lepšie,“ dodala na záver vdova po hercovi Slezáčkovi Jela.

