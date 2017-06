Vdovec po Ivete Bartošovej († 48) Rychtář: Vojna s exmanželkou o majetok

Manželia sú síce rozvedení, ale stále nemajú vyriešené vlastníctvo vily v Říčanoch, ktorú najnovšie rieši už aj súd. Josefovi sa nepáči hlavne rozdelenie majetku. „So sumou 50-tisíc eur, ktorú mi táto komunistická bývalá manželka navrhla, sa ma snaží len okradnúť, rozhodne nesúhlasím. Preto som cez právnika odkázal, že na to nepristúpim a podal odvolanie,“ prezradil českému Aha! Rychtář.



Vyzerá to tak, že vdovec po Ivete Bartošovej († 48) sa s takouto sumou nedokáže uspokojiť. Uvidíme, do akého štádia to dvojica nakoniec vyhrotí.