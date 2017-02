Veľké sklamanie v šou O 10 rokov mladší: Ľudia len nechápavo krútia hlavou a nadávajú!

Nielen Ľuboš, ale aj Lucia mala poriadny dôvod prosiť o pomoc odborníkov. Ľuboš mal také problémy s očami, že dokonca až strácal zrak a Lucia mala v ústach namiesto zubov len cintorín.

Vďaka profesionálom sa ich problémy stali minulosťou. „Premena nám hlavne zvýšila sebavedomie a najdôležitejšie je pre nás, že Ľuboš neoslepne, keďže sme k doktorke prišli v hodine dvanástej," tešila sa brunetka, ktorá si začala plniť svoj sen. Keďže veľmi túži po práci na recepcii, pustila sa do štúdia angličtiny.

Zdalo by sa teda, že všetko dobre dopadlo. Omyl. Ľudia aj tak nadávajú. „Prečo ju nepožiadal o ruku?" spytujú sa na sociálnej sieti priaznivci šou, ktorí čakali, že záver relácie bude patriť zásnubám. Dvojica z Bratislavy sa totiž pozná už jedenásť rokov. A hoci to nebola láska na prvý pohľad, našli si k sebe cestu. Pred piatimi rokmi sa im narodil syn Filipko, no k svadbe sa zatiaľ nerozhúpali.

Zdalo sa, že práve stratené sebavedomie bránilo Ľubošovi konečne nabrať odvahu a požiadať Luciu o ruku. No nie je tomu celkom tak. Aj keď už vyzerajú obaja ako zo žurnálu, zvony im ešte nezvonili. „Stále sa nevyjadril. Čaká na výnimočnú príležitosť," reagovala Lucia. Žeby sa odhodlal až po druhom dieťati?