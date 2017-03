Veľké sviatočné spovedanie hviezd: Ako strávili Vianoce slovenské celebrity?

Lucia Barmošová (34)

Nechýbajú u nás zvyky ako medový krížik na čelo, šupiny z kapra do peňaženiek, rozkrájanie jablka tak, aby vznikla hviezda, pričom každému sa musí ujsť kúsok, cesnak s medom a oblátkou, ktorými štedrú večeru začíname. Nechýba ani obdarovanie rohov orechmi a spoločná modlitba.

Hanka Zavřelová Gállová (34)

Tradície si stále iba formujeme, keďže z domu sme si priniesli ešte aj úplne rozdielne recepty na vianočné menu. Zatiaľ opakujeme druhý rok vianočný výlet do Tatier, vždy vkladáme peniažky pod obrus, stôl prestierame aj pre prípadného hosťa, nechýbajú ani oblátky s cesnakom a medom, modlitba a poďakovanie za každý rok. Jedávajú sa dve polievky, mliečna so sušenými hríbmi a rybacia. Majonézový šalát som jedla iba na návšteve, mamina robí síce dva druhy, ale oba ľahké s trochou horčice. A klasicky obaľuje podkovičky z kapra.

Ján Mečiar (46)

Vianočné rituály sa mi spájajú predovšetkým so štedrou večerou. Kapustnica musí byť! Super je, že každý ju robí inak, takže si ju vychutnám najprv v podaní manželky a potom v podaní mamy. Obe sú pritom skvelé. Takisto veľmi dobre padne tradícia, ktorú priniesla manželka. Vždy pred večerou treba zjesť oblátky potreté medom a posypané cesnakom. Je to veľmi zvláštna chuť, ale veľmi dobrá. Inak dodržiavame klasiku, ako asi vo všetkých rodinách.

Andrea Belányiová (40)

Pre mňa sú Vianoce vtedy, ak si viem na Štedrý deň aspoň jedným očkom pozrieť Perinbabu a Tri oriešky pre Popolušku. Na stole nemôžu chýbať medovníky, vanilkové rožky, kapustnica, zemiakový šalát a k tomu filé alebo iná ryba.

Ľuboš Sarnovský (41)

Máme klasické slovenské Vianoce, takže to, že bude kapustnica a kapor asi nikoho neprekvapí. Teraz sme však veľká rodina - východ a západ dokopy, preto všetky zvyky mierne dolaďujeme. V podstate sa nimi vzájomne obohacujeme. Veľká diskusia bola napríklad okolo „bobaliek“, no, samozrejme, budú aj tie. (úsmev)

Milan Junior Zimnýkoval (38)

Pred večerou ideme do kostola, na prechádzku na cintorín. Hladní a vyfešákovaní sadáme za stôl. Po večeri až po zaznení zvončeka sa začínajú rozbaľovať darčeky a potom už veľká radosť malej dcérky.

Vlado Voštinár (52)

Nedodržiavame takmer žiadne. Momentálne je u nás v rodine klasická večera. V minulosti moja mama robievala pupáky. Znie to hrozivo, no chutili fantasticky. Boli zaliate mliekom a u nás boli makové. Bohužiaľ, mamička už nežije a pupáky z tradície odišli. Bol by som však rád, keby sme sa k tomu vrátili. Mladé gazdinky to už veľmi nerobia.

Milo Kráľ (41)

Stačí mi, keď je pohoda a do ničoho sa nikto nemusí siliť. Len stromček mám rád živý, čím menej je na Vianoce umeliny, tým lepšie.

Marko Igonda (42)

Tradície dodržujeme odjakživa a verím, že moja dcéra v nich bude pokračovať. Na stole nemôžu chýbať oblátky s medom, prestierame tanier navyše pre náhodného hosťa a pod obrus dávame šupinku z kapra pre hojnosť. Pečieme medovníky, ktoré zdobíme pri našej obľúbenej rozprávke, počúvame koledy, zapaľujeme kadidlo a nevynecháme modlitbu.