Veľké tajomstvo Tvoja tvár znie povedome odhalené: Neuveríte, kto dal markizáckej šou nemilosrdne košom!

Tretia séria obľúbenej speváckej šou Tvoja tvár znie povedome sa prehupla do svojej polovice. Osem súťažiacich každú nedeľu baví divákov vystúpeniami, keď sa každý jeden z nich premení na svetovú hviezdu, ktorú si vždy na záver každej časti vyžrebujú. Lucia Siposová, Viktória Valuchová, Peter Brajerčík, Eva Máziková, Tomáš Palonder, Lina Mayer, Tomáš Bezdeda a René Štúr - to sú mená, ktoré sa Markíze podarilo zlanáriť do tejto série.

Hlavná tvár Telerána nečakane ohlásila svoj odchod: Odpadnete, kto sa hrabe na jej miesto!

Trapas s premenou Bezdedu na Banášovú: Jeho reakcia Adelu rozhodne nepoteší!

Nám sa však podarilo zistiť, že do aktuálnej série sa kompetentní v Záhorskej Bystrici oslovili aj Nelu Pociskovú či herca Juraja Loja. Obaja herci, ktorí si v minulosti spolu zahrali v Búrlivom víne, však Markíze dali košom. Dôvodom bola rodina, pre ktorú sa obaja nedokázali obetovať. Je totiž známe, že pre spevákov je táto šou veľmi časovo náročná a celá príprava a nakrúcanie jednotlivých častí trvá zhruba tri mesiace.

Šebová bude v šoku: Navštívili sme jej nevlastného brata a čakala nás hrôza! Pád z balkóna a zakrvavená tvár!

Takáto extrémna premena v O desať rokov mladší ešte nebola: Žene zmenili takmer celú tvár!

"Nela Pocisková sa mala objaviť v tretej sérii Tvoja tvár znie povedome, bola oslovená, no ponuku napokon neprijala. Dôvodom mala byť časová náročnosť a v prvom rade jej synček," dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja. Rovnako reagoval aj herec Juraj Loj, ktorého okrem práce naplno zamestnávajú dve deti - synček Lucas a dcérka Izabella.

Hviezda obľúbenej šou Tvoja tvár skolabovala: Herečka skončila v nemocnici!

Markíza sa poriadne odviazala: Do šou Tvoja tvár znie povedome oslovili aj dedinského „truľa"!