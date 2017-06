Veľký trapas Nely Pociskovej v Chart Show! Toto jej fanúšikovia Búrlivého vína neodpustia!

Hosťom stredajšej Chart Show boli herci Filip Tůma, Barbora Švidraňová a Juraj Loj. Relácia sa venovala tým najlepším seriálovým hitom. Do rebríčka sa dostali skladby z Akty X, Teórie veľkého tresku, Beverly Hills 90210, ale aj hity s našich slovenských seriálov. Na 11. mieste skončila pieseň Nely Pociskovej Neviem sa nájsť, ktorú všetci poznajú ako ústrednú skladbu z Búrlivého vína. Tú prišla do štúdia brunetka aj odspievať.

Po odspievaní si prisadla k moderátorke Adele Banášovej a hosťom. ,,Veď všetci ste tam hrali, banda jedna, okrem mňa!" zasmiala sa Adela a vzápätí začali všetci riešiť milenecké vzťahy v seriáli. ,,Áno, hrali sme. V jednej posteli. My sme sa tam tak striedali," začala sa smiať Nela a ukázala prstom na svojho partnera Filipa a toho seriálového Juraja Loja. ,,S tebou som ale nebola v posteli," pozrela sa so smiechom na Švidraňovú. ,,Ale tak sme si to povymieňali, nie?" odpovedala jej Barbora. ,,Ale zas bola so mnou," ukázal na Švidraňovú so smiechom Filip. ,,Takže ako to bolo?" opýtala sa Adela. ,,Takže my dvaja sme začínali spolu, seriálový Martin Rozner sa potom zaľúbil do Nely, teda Niny, ja som si potom tohto (Filipa) uchmatla... Nie vlastne, ty si bol potom s Ninou a až potom so mnou," vysvetľovala Švidraňová, ktorá hrala v Búrlivom poriadnu mrchu.

No ale v tom sa prudko ozvala Nela. ,,No počkajte moji zlatí!!! My sme s Jurajom začínali spolu! Potom si až ty prišla!" opravila rázne Švidraňovú. ,,Nieeeee! Ja som prišla ako jeho snúbenica moja zlatá v prvej sérii!" rýchlo sa ohradila Barbora a pridal sa aj Loj. ,,Áno, my sme začínali s Barborou." Nakoniec sa ale hostia na tom výborne bavili! Hlavne po tom, čo začali riešiť, s kým vlastne Švidraňová v seriáli nič nemala. ,,Tuším Emil Horváth a Ivan Letko sa jej úspešne vyhýbali," dodal so smiechom Loj. Nuž, Nelu mamičkovské povinnosti natoľko zamestnávajú, že aj zabudla, čo sa dialo v prvej sérii.