Veľký trapas Pietrovej v Televíznych novinách: Na divákov nechtiac zamúkala!

Hoci Pietrová rozhodne nepatrí k tým šťastlivcom, ktorí pravidelne na obrazovkách chrlia jednu perlu za druhou, v pondelkovom živom vysielaní si aj ona zarobila na pekný trapas. Na konci Televíznych novín diváci mohli vidieť reportáž o trendoch na svahu. Keď skončila, Jaro Zápala išiel plynule ohlásiť ďalšiu.

No ten sa ani nestihol nadýchnuť, keď z Márie z ničoho nič vyhŕklo citoslovce mu! a vzápätí sa zháčila a s prekvapeným výrazom tváre ostala ticho. Situáciu rýchlo zachránil jej kolega, ktorý s pokojom Angličana ohlásil novú reportáž. No kým iní moderátori by istotne vybuchli do smiechu, Mária sa udržala a vyčarila iba šarmantný úsmev.