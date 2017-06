Verešová si narobila hanbu v Dobre vedieť! Najprv trepala niečo o strake a potom prišla na rad jej čeština!

Verešová prijala pozvanie do markizáckeho Dobre vedieť! a prisadla si do tímu Juraja Kemku. No hneď pri druhej otázke rozosmiala všetkých naokolo. Otázka sa týkala toho, čo robia Angličania, aby neprivolali nešťastie. V jednej z možností bolo aj to, že sa zdravia osamelým strakám. A vtedy to prišlo. ,,Počuj ja mám na straky teraz strašné šťastie. Mňa všade prenasledujú straky. Ukradli mi už plafky normálne, tričká! Oni majú také silné zobakýýý... Ako vieš, mne sa to sušilo na .... No to je jedno z mála zvierat, ktoré nemám rada. Sú také zákerné," rozčuľovala sa slovenskou češtinou Andrea. Na to hneď s humorom reagoval Robo Jakab. ,,Jáááj, ja že si tie plavky mala na sebe a odrazu si si všimla, že straka ti ukradla plavky" smial sa herec.

,,Hajlajt" relácie však prišiel vo chvíli, keď moderátor Rasťo Sokol prečítal Kemkovi a Verešovej nasledujúcu otázku: ,,Okraj taniera vyložíme lentilkami. Čo sa stane, keď do taniera nalejeme teplú vodu po okraj?" ,,Hmmm, lentilky začnú plavať a vytvoria farebnú plť? Plavať, plavať, ako plavať? No plavať, ja neviem, začnú plavať? Počkaj Archimedov zákon... Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované... či nie? Vieš či sa neponoria, lebo budú hore... Okej, ak si nemyslíš, že v tomto prípade neplatí Archimeodv zákon, dajme B... Vytvoria farebný kvietok," zhodla sa napokon Verešová s Kemkom a našťastie mali pravdu. Andrea si však aspoň svojou ľúbozvučnou slovenskou čestinou zopakovala učivo základnej školy.