Mojsejová chŕli ohne na svojho ex: Prečo predal náš dom? Aby dotoval ubytovňu pre milenku!

Zhruba päť rokov si dlhoroční kamaráti nevedeli prísť na meno. Pred pár týždňami dokonca súd uznal Noru Mojsejovú za vinnú z podvodu v ich spore a vymeral jej desaťročný trest odňatia slobody. Pritom veľkí nepriatelia sú si už od septembra opäť blízki. To, ako jej dlhoročný kamarát zavaril, však komentovať nechce.

„Ešte nemám rozsudok v ruke, takže sa k tomu nebudem vyjadrovať, ale, samozrejme, že sa odvolám. Nebudem o tom rozprávať, nie je to právoplatné. Nevyjadrujem sa k veciam, ktoré nemajú v tomto momente pre mňa žiaden význam,“ vysvetlila rázne.

Spory zabudnuté

Ako je možné z obrovskej nenávisti opäť si padnúť do náruče? „Čomu sa ľudia čudujú? Veď oni sú takí istí. Veď keď sa s mužom povadíš, nepovieš mu zlatíčko, ale tiež mu povieš – ty idiot! Keď som s niekým v spore, nebudem ho oslovovať miláčik,“ vysvetlila nám Nora.

Opätovné zblíženie sa vraj udialo na popud Versačeho. „Sprostredkoval to jeden známy. Versače ho oslovil, nech sa ma spýta, či sa s ním chcem stretnúť. Ja som už tiež toho mala dosť, veci ostali nevyjasnené, tak som pristala na stretnutie. Ale nie je všetko tak, ako sa píše. Boli medzi nami nezrovnalosti, tie sme si vyjasnili a dohodli sme sa, že sa nebudeme k tomu vracať. Nechcem to komentovať, je to naša súkromná záležitosť.“ Podnikateľka však dodáva, že dávny kamarát jej v časoch nevraživosti príliš nechýbal.

„Že by mi nejako chýbal, to by som klamala. My sme aj predtým boli väčšinou v telefonickom kontakte, stretli sme sa len výnimočne. Ale často sme si volávali, denne aj päť-desaťkrát. Ja som sa však odvtedy zmenila, aj naše životy. Bola som trinásť mesiacov vo väzbe, mne nikto nechýbal. Riešila som v tom období iné veci.“

Dopriala mu sladké

Teraz sa však už navštevujú, zájdu spolu na obed či večeru, keď je Versače v Košiciach alebo ona v Bratislave. Na nedávnu štyridsiatku mu dokonca vystrojila oslavu. Jednu mal síce v Nitre, kde žije, išlo o pracovný vianočný večierok, ktorý spojil s oslavou. „V Košiciach mal oslavu, samozrejme, kvôli mne,“ smeje sa podnikateľka. Spolu s jej rodinou a so spoločnými známymi si posedeli asi tri hodiny v reštaurácii.

„Boli sme len do jedenástej, lebo na druhý deň sme ešte vybavovali nejaké záležitosti a šli sme na kávu. Popriala som mu zdravie a šťastie, lebo to je najviac. Ako darček som mu dala upiecť tortu, lebo on má všetko, čo chce. Viem, že tento darček ho potešil,“ opísala Nora trojposchodovú tortu s motívom zosnulého módneho dizajnéra, podľa ktorého má Versače prezývku. Z Košíc ho vyprevadila aj s nádielkou vianočných koláčov, ktoré vypekala už týždeň vopred. „Veľmi veľa som napiekla, rozdala som aj priateľom,“ pochválila sa brunetka.

Sestra ju vyhnala

Keď sa podnikateľka začala znovu objavovať na verejnosti, ľudí upútalo, ako schudla. A štíhlu líniu si drží, cez sviatky, ktoré strávila ako vždy s rodinou, sa vraj neprejedala. „Na Štedrý deň postím, takže som jedla len malú rybku a lyžičku šalátu a od druhého dňa som chorá, čiže mi nechutí jesť. A kapustnicu nemám rada, lebo mám podráždený žalúdok,“ opísala svoje vianočné menu.

Po Štedrom dni však ochorela, čo ohrozilo aj jej silvestrovské plány. „Hrali sme doma karty so švagrom a keďže sestra nefajčí, tak ma vyhnala fajčiť na dvor. Vybehla som v župane a v papučiach s holými nohami, ako bezdomovec. A už to išlo – nával do nosa, príšerná bolesť hrdla a obrovská teplota. Takže ma má na svedomí sestra! Nemôžem brať antibiotiká, lebo som alergická, a tak mi dlho trvá, kým sa z takej choroby vystrábim. Ide mi to na nervy, Silvester toť tu predo dvermi, kristušát!“ rozohňovala sa podnikateľka, s ktorou sme sa rozprávali ešte pred novoročnými oslavami.

Priznala, že má na výber z viacerých ponúk, ako tráviť posledný deň v roku, ale najviac ju lákal výlet do Prahy. „Ešte nie som rozhodnutá, ktorú z ponúk vezmem. Keď sa mi uľaví, pôjdem určite do Prahy,“ zvažovala dva dni pred Silvestrom. Na otázku, či ju tam pozýva frajer, vybuchla smiechom. „No tak sama tam určite nepôjdem! Je to kamarát, máme ísť s partiou.“

Čo na to Nora?

Dom na Pereši v priebehu piatich rokov zmenil viacerých majiteľov. „Ja som bola vlastníkom do roku 2010, potom som dom prepísala na Braňa. Darovala som mu ho s tým, že sa to vyrovná, keď vyjdem z väzby, ale on to predal poza môj chrbát. Asi nemal už peniaze, zrejme potreboval dotovať ubytovňu v Prešove,“ naráža so smiechom Mojsejová na priateľku jej exmanžela, ktorá vraj býva s Braňom v istej prešovskej ubytovni.

Tam sa ho pred časom Nora vybrala hľadať, aby vyriešila staré nezrovnalosti. „Potom si ten dom už prevekslovávali rôzni ľudia a firmy, ja ani neviem, kto to je. Nikdy som s tými ľuďmi neprišla do styku,“ uzavrela Nora tému Pereš. František Kabrheľ ako nový vlastník vily sa vyjadril, že schátraný dom najprv dá do poriadku a potom rozhodne o jeho ďalšom osude.