VIDEO Dojímavá oslava otca Lúčnice Štefana Nosáľa (90): Prišiel aj človek, ktorého pozná celé Slovensko!

Štefan Nosáľ študoval v Banskej Bystrici, kde v roku 1947 zmaturoval. Dva roky nato už pôsobil ako sólista v súbore Lúčnica. Netrvalo dlho a stal sa vedúcim tanečného súboru a krátko nato sa zo šikovného mládenca z Hriňovej stal choreograf, pedagóg či vedúci katedry tanečnej tvorby.

Pán profesor Nosáľ od roku 1975 autorsky pripravoval programy súboru Lúčnica, ktorú viac ako 50 rokov viedol. Presne 20. januára oslávil nádherných 90 rokov. Na jeho príjemnej piatkovej oslave nechýbali členovia Lúčnice, jeho verní priatelia, známi, kolegovia, obdivovatelia či jeho obľúbený žiak Ján Ďurovčík.

„Už som to raz povedal, nechcem ďakovať profesorovi Nosáľovi, ďakujem tomu, čo je nad nami, že nám a mne osobne dal šťastie, že tu profesora máme. A mne dal to šťastie, že som popri tomto géniovi mohol kráčať. Slovensko ich nemá veľa, ale pán profesor je jedným z géniov tohto národa a verím, že naňho budeme hrdí vždy. Je to studňa, z ktorej budeme piť ešte dlho,“ povedal Ďurovčík. Na profesorovi Nosáľovi bolo vidieť, že mu slová jeho žiaka polichotili.

Po oficiálnej časti prišla na rad jeho obľúbená Lúčnica, ktorá mu zaspievala. Veľkým prekvapením pre maestra bolo aj vystúpenie, keď mu člen súboru zahral na fujare, ktorú má profesor tak veľmi rád. Približne po 30-minútovom úvode prišiel na rad nekonečný zástup gratulantov, ktorí profesorovi prišli popriať k jeho jubileu.

„Lúčnica, tá je pre mňa všetkým. Inšpirácie som vždy bral od ľudí, ktorí boli okolo mňa. Každé predstavenie, ktoré uvedie, ma vždy duševne veľmi poteší,“ povedal na záver oslávenec Štefan Nosáľ. Všetko najlepšie!