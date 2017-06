VIDEO Hex nedávno predstavil letnú reggae novinku: Ako sa im spolupracovalo s Robom Grigorovom?

Svieža letná novinka skupiny Hex „Ľahký song“ dostala obrazovú podobu. Optimistický singel, na ktorom chalani spolupracovali s Robom Grigorovom, nabáda ľudí k tomu, aby si užívali život a v tomto duchu sa nesie aj videoklip. HEXáci aj tentoraz vsadili na nevšednosť a klip nakrútili originálnou metódou.

„Videoklip sme nakrúcali v Prahe, v parku Na letné a aj keď bol scenár daný, trošku sme improvizovali. Na klipe sú zaujímavé dve veci. Všetko sme nakrútili na jeden zaber a celý je slow motion. To znamená pôvodná pesnička bola zrýchlená na dvojnásobnú rýchlosť, takže celý príbeh videa trval jeden a pol minúty,“ prezradil autor hudby a spevák Hexu Peter „Ďuďo“ Dudák.

Vypočujte si rozhovor s Yxom a Ďuďom z Hexu:

Klip, rovnako ako celý „Ľahký song“, priam srší optimizmom a radosťou zo života. Hudbu k nemu napísal Peter „Ďuďo“ Dudák, autorom textu je Martin „Fefe“ Žúži. „Bolo to pre nás dobrodružstvo, keďže sme tento typ klipu – jednozáberový – nakrúcali po prvý raz. Dalo nám to teda pekne zabrať. Jazda sa musela opakovať viackrát a my sme museli večer stihnúť lietadlo z Prahy do Košíc, kde sme nasledujúci deň hrali na študentskom festivale,“ dopĺňa ho basgitarista Tomáš „Yxo“ Dohňanský.

Okrem hexákov v klipe vystupujú aj skvelí tanečníci pod taktovkou profesionálnej tanečnice, lektorky a choreografky Anet Antošovej. „Chalani z kapely sú veľkí profesionáli. Bola s nimi radosť spolupracovať. Milujem slovenčinu, je to veľmi sexi jazyk. Keď počujem dobre urobenú pieseň a ešte k tomu v slovenčine, je to top. A tento "Ľahký song" sa mi páči strašne,“ teší sa zo spolupráce Anet Antošová.

„Bolo nám cťou spolupracovať s touto dámou, ktorá má za sebou spolupráce aj s takými osobnosťami ako je Kanye West. Tanečníci boli z rôznych krajín – okrem Slovenska aj z Česka a ďalších európskych štátov. So všetkými sa nám spolupracovalo výborne," uzavrel Peter „Ďuďo“ Dudák. Skladba Ľahký song je predzvesťou nového albumu, ktorý skupina práve dokončuje. Chalani na ňom pracujú v štúdiu pri Prahe a fanúšikov ním plánujú potešiť na prelome septembra a októbra.

Pozrite si nový klip od Hexu Ľahký song