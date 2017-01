VIDEO Kapela Alphaville opäť na Slovensku: Vieme, čo robil spevák večer pred Plesom v opere!

Do Bratislavy v týchto dňoch zavítali domáci i zahraniční umelci, ktorých hudobné vystúpenia budú súčasťou programu 17. ročníka dobročinného Plesu v opere. Medzi nimi je aj známa skupina Alphaville, ktorá sa preslávila hitmi ako Forever Young či Big in Japan. Na Slovensko okrem nich v piatok priletela aj americká soulová a R'n'B speváčka Ali Caldwell. Tá účinkovala v americkej verzii celosvetovo uznávanej speváckej šou The Voice a súťažila v tíme speváčky Miley Cyrus.

"Z nového albumu nebudeme hrať nič. Dostali sme zoznam toho, čo by organizátori boli radi, aby sme zahrali. Je to príjemná kombinácia našich skladieb. Je to trošku iné od setlistu, ktorý zvykneme hrávať, ale myslím, že to bude veľmi príjemné," prezradil počas tlačovej konferencie spevák z kapely Alphaville Marian Gold, ktorý je zakladajúcim a k dnešnému dňu jediným pôvodným členom skupiny.

Speváka Mariana Golda a bubeníka kapely Jakoba Kierscha sme si odchytili na krátky rozhovor, kde nám prezradili napríklad i to, že na Slovensko, kde už vystupovali niekoľkokrát, sa veľmi radi vracajú. Večer pred Plesom v opere mali v pláne vyraziť na dobrú večeru a dokonca boli otvorení všetkým odporúčaniam na dobré podniky či diskotéky.

V sobotu budete vystupovať na Plese v opere, ktorý na Slovensku otvára plesovú sezónu. Ako sa cítite? Je to pre vás určitá pocta?

- Áno, je to pre nás špeciálne. Rovnako aj to, že to ma charitatívny zámer. Teší nás toto pozvanie a ďalšia vec je aj to, že na Slovensko sa radi vraciame.

Toto nie je vaša prvá návšteva na Slovensku. Za posledné roky ste sem zavítali viackrát. Páči sa vám tu? Máte radi slovenských fanúšikov?

- Áno, úplne! Je nám vždy cťou, keď sem prídeme do vašej krajiny a hlavne do Bratislavy, ktorá je veľmi krásne mesto. Ste tu veľmi milí ľudia, naozaj. Vždy to je pre nás potešením.

Koľko dní sa zdržíte v Bratislave?

- Nanešťastie ideme domov už na druhý deň po Plese v opere. Ale máme zajtra celý deň čas na pozretie si mesta. Potrebujeme niekoho, kto nám ukáže, kam sa máme ísť poobede pozrieť (smiech).

Čiže nebudete iba na hotelovej izbe...

Nie, nie, dnes večer (v piatok, pozn. red.) ideme na večeru.

Po večeri pôjdete aj do pubu alebo na diskotéku?

- Jakob: Ak nám dá niekto dobré odporúčanie, pôjdeme určite. Marian: Ja si to nemôžem dovoliť, lebo potom budem na javisku vyzerať ako polomŕtvy.

Chodievate na plesy aj v súkromnom živote, alebo toto je pre vás špeciálna možnosť, kedy idete na takéto podujatie?

- Je to pre nás špeciálna možnosť, ale na podobných akciách sme hrali už niekoľkokrát, naposledy tuším vo Frankfurte, tiež to malo charitatívny rozmer. Potom často hrávame na svadbách alebo na krstoch.

Čo je pre vás lepšie - veľké koncerty na festivaloch napríklad, alebo takéto menšie vystúpenia, akým bude aj Ples v opere.

- To je rôzne. Keď hráme, snažíme sa hrať čo najlepšie a uspokojiť ľudí. Publikum je tu vždy pre nás a my naopak sme tu pre nich. Nezáleží na tom, kde hráme, vždy sa snažíme byť tými najlepšími.

Cítite sa byť navždy mladí?

"Nie! (zasmial sa spevák Marian). Už som strašne starý, mám 62 rokov! Prestaňte sa ma pýtať, či som navždy mladý. Stále starnem a starnem a vždy sme klamali, lebo nikdy sme neboli v Japonsku," pokračoval so smiechom v hlase spevák Alphaville.

Jakob: Ja beriem tabletky na to, aby som bol stále mladý, čiže žiadny problém," vtipkoval bubenik. "Ja mám tiež 62 rokov," dodal.

Hovorí sa, že slovenské ženy sú najkrajšie na svete. Súhlasíte s týmto tvrdením?

- Totálne s tým súhlasíme, ste najkrajšie, bez pochýb. Ste krásne, od srdca po dušu, ale aj oči máte krásne.