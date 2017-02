VIDEO Manželka finančníka Patrika Tkáča to na žúrke poriadne roztočila: Milionárka sa odtrhla z reťaze!

Dcéra tanečníka Fredyho Ayisiho Vierka ide v otcových šľapajach. Tak ako on, aj ona sa začala venovať cvičeniu. Aj preto sa rozhodla uviesť do života svoj projekt Fit inspirit. „Ide o kondičné cvičenie až po posilňovanie. V jednotlivých cvikoch sú aj tanečné prvky a je v tom zahrnutá aj meditácia a relaxácia,“ prezradila Vierka, ktorá si za krstných rodičov vybrala naozaj netradičnú trojicu.

Svojho otca Fredyho, rapera Majka Spirita a herečku Zdenu Studenkovú. „Zdenku poznám už od môjho detstva, je mi obrovským vzorom, lebo je to silná žena, má rešpekt a je symbolom ženskosti. Môj ocino je veľkou inšpiráciou pre mňa a Majk zastrešuje hiphopovú kultúru a vedie tiež ľudí, aby hľadali vo svojom vnútri niečo hlbšie, a to je to spirit, a ešte aj on sa volá Spirit. Takže som spokojná, že to všetci prijali,“ dodala s úsmevom.

Vierku prišlo podporiť množstvo jej kamarátov a tanečníkov. Online cvičenie pokrstila lupeňmi kvetov. Okrem dobre a mlado vyzerajúcej Studenkovej, ktorá zvolila čierne nohavice, čierne tričko s mačacou hlavou a korálikmi, najviac prekvapila práve milionárska manželka Iveta Tkáčová. Tej robila spoločnosť jej 8-ročná dcérka Karolína, ktorá sa na akcii tiež výborne zabávala.

No na parkete to poriadne rozbalila práve jej mama Iveta. Tá sa pri vystúpení Mateja Vávru odtrhla z reťaze a predviedla, ako sa vie vlniť na parkete. Svojím sexi outfitom s odhaleným bruškom prítomným doslova vyrazila dych.

„Iveta a Vierka sa poznajú nielen z tanečnej školy, ale dlhší čas sú aj dobré kamarátky,“ prezradil jeden z hostí. Na krste sa objavili aj speváčka Dáša Mamba Šarközyová, Boris Hanečka, Celeste Buckingham, jej exfrajer Matěj Vávra a nechýbal ani známy kaderník Paviel Rochnyak Bendler.