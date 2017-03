VIDEO plné nechutnosti, aká sa len tak nevidí: Najprv megasilikóny a potom to prišlo

Modelka Michaela Gašoparovičová, známa predovšetkým ako Mia Bella, sa podľa všetkého bola počas sviatkov zabávať a zjavne nebola sama. Okrem nových silikónov, ktorými sa už niekoľko týždňov pýši, totiž v obľúbenom nočnom podniku predviedla aj svojho priateľa. Z nočného zážitku si spravila aj video, ktoré zverejnila na známej sociálnej sieti.

Zábery, ktoré sa začínajú pohľadom do blondínkinho vylepšeného kyprého výstrihu, nie sú pre každého. Video sa totiž končí tým, že Gašparovičovej milovaný jej strká jazyk do úst, a to už nemusí byť po chuti hocikomu. Isté veci sú totiž predsa len pre verejnosť príliš súkromné.

VIDEO s nevhodnými zábermi nájdete TU: