VIDEO Šokovali sami seba! Traja mladíci z Bratislavy valcujú internet, takýto úspech nečakali ani vo sne!

Pred stredoškolákmi, ktorí končia štúdium, stojí závažná otázka. Buď budú pokračovať na vysokej škole, alebo začnú pracovať. Druhú možnosť si vybrali aj traja spomínaní chlapci z bratislavskej Rače. Nevybrali si však žiadnu manuálnu prácu, ani nejaké bežné povolanie. Zlákal ich totiž svet internetu a nakrúcania vtipných amatérskych videí.

Miloš, Rišo a Tomáš začali vystupovať pod názvom Naked Bananas. Ich videá sú síce točené len na obyčajnej, amatérskej kamere, svojím úspechom však vážne konkurujú príspevkom od youtuberov Goga, či Exploited-a. Do povedomia sa dostali videom s názvom TYPY VODIČOV a od tohto momentu začala ich popularita stúpať.

Koľko sa dá na videách zarobiť?

Mnohých ľudí zaujíma otázka, či sa dá takýmto remeslom uživiť. ,,Dá sa, ale treba na tom veľa pracovať. My s tým ešte nezarábame nejaké veľké sumy, ale niečo si zarobíme," prezradil nám Rišo a dodáva ,,Už sa nám podarilo získať ale nejakých sponzorov a ak to pôjde takto ďalej, bude to slušná práce. Chce to čas a vytrvalosť." Uvidíme, kam až to Naked Bananas dotiahnu. Držíme palce!

Rozhovor s Naked Bananas