VIDEO Tony Moisés po liečbe zo závislosti: Očarila ho bývalá superstaristka

Tony, ktorého si mnohí pamätajú ako zaguľateného „týpka“, sa do spoločnosti vrátil začiatkom minulého roka. S novým elánom, novou vizážou a chuťou postaviť sa opäť na nohy. Že sa mu to na sto percent podarilo, svedčí aj jeho nový počin s exsuperstaristkou Monikou Zázrivcovou.

Nahrali spolu uletený videoklip s názvom MONA with Drozďo & Demex - Waiting for the Right Time. „V lete sme sa stretli v tanečnej škole u Peťa Modrovského, chalani nám pustili hudbu a Monika začala spievať slohu. Nikdy sme však neprestávali veriť v čaro (zázrak). Čakali sme na ten správny čas pokračovať v našej hudobno-tanečnej tvorbe…“ povedal Moisés.