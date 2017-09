VIDEO Vráťme sa ešte obrazom k DOD Markízy: Sexi telo Chrisa Powella či poklad za 8 miliónov!

Markíza sa rok čo rok snaží DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorého mediálnym partnerom bolo naše vydavateľstvo News and Media Holding, vyšperkovať do najmenšieho detailu. Inak to nebolo ani tento rok. Nechýbali dokonca ani svetové celebrity. Pozrite sa na tie naj momenty!

Uznávaný tréner Chris Powell s manželkou Heidi si toto podujatie užívali plnými dúškami. Autor: tv markíza