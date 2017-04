Viktória Valúchová z Tvojej tváre otvorene: Konečne sa aj na mňa usmialo šťastie!

Top vystúpenie Etta James

V šou Tvoja tvár znie povedome stvárnila Viktória už množstvo spevákov, no najkrajšie spomienky má práve na legendárnu hudobníčku Ettu James. „Najlepšie sa mi spievala Etta James, pretože milujem hudbu 60. rokov, ktorá bola v tomto období najmä v Amerike. Veľmi sa mi páčili aj čierne šaty, pretože som bola za dámu. Maskéri mali vtedy so mnou pri tejto premene trošku problém, pretože ich predstava bola, že zo mňa spravia škaredú a zmachlia ma. Im sa to však nedarilo, pretože som bola pre nich neustále pekná,“ prezradila o problémoch s premenou herečka.

Herectvo je pre mňa viac ako spev

Napriek tomu, že Valúchová svojimi speváckymi vystúpeniami mnohých očarila, po speváckej kariére netúži, i keď v detstve túžila byť popovou divou. „Keď som bola malá, túžila som byť speváčkou. Dlho bolo mojím snom, aby som sa stala popovou divou, no postupne som sa vyprofilovala a zistila, že asi spev nebude gro môjho života. Následne som presedlala na herectvo a to ma viac baví ako spev, veď ho aj študujem,“ povedala nadšene.

Talent zdedila po svojej mame

„Moja mamina spieva, ale nevenuje sa tomu profesionálne. Iba proste rada spieva,“ prezradila Valúchová, z odpovede ktorej bolo jasné, že talent očividne zdedila po svojej mame. „Chodila kedysi do základnej umeleckej školy a tiež vie hrať na klavíri. Takže v našej rodine je ona hudobne zdatná, a tak zrejme práve po nej budem mať talent na tieto umelecké smery,“ dodala.

Rodina je z nej nadšená

„Každú nedeľu ma s nadšením sledujú. Keď sa mamina bola pozrieť na prenos v Bratislave, priniesla z Popradu, odkiaľ pochádzam, rôzne dobroty ako koláče a veterníky. Všetci sa ma už teraz len pýtajú, kedy opäť príde na prenos,“ teší sa Viki.

Ľudia ju nespoznávajú

Nie vždy platí pravidlo, že kto je na obrazovke, tak toho ľudia automaticky spoznávajú na ulici. Svoje o tom vie aj Viktória, ktorú ľudia registrujú najmä vďaka seriálu Búrlivé víno.

„Myslela som si, že ma budú spoznávať vo väčšej miere, ale vôbec. Neviem, čím to je! Možno sa len ľudia tvária, že ma nevidia. Asi ma dobre maskujú. (smiech) Občas, keď idem platiť, tak sa mi, samozrejme, stane, že sa ma niektorí opýtajú, či som tá herečka z Búrlivého vína. Takže skôr ma spoznávajú cez seriál. Ešte sa mi ani raz nestalo, žeby ma niekto zaregistroval cez Tvár,“ priznala sa nám plavovláska úprimne.

S Bačom si v Búrlivom nezahrá

A na čo sa diváci môžu tešiť v novej sérii Búrlivého vína? „Akurát dotáčame časti, keďže nakrúcame už od decembra. Moja postava sa bude stále pohybovať na úrovni dievčaťa, ktoré sa stále hľadá, nevie, kto je a podobne. Osud ju už však potrestá. S Jurajom Bačom už túto sériu hrať nebudem. Bolo nám to aj trošku ľúto. (smiech) Prvýkrát spolu nikde nehráme,“ povzdychla si Viki, ktorá stále nechápe, prečo ich ľudia spájajú, hoci sú len spolužiakmi.

„Neviem, prečo nás stále spájajú, pretože podľa mňa sa k sebe absolútne nehodíme. On je veľmi vysoký a ja maličká, takže nechápem, prečo nás stále k sebe dávajú. Možno máme nejakú podobnú charizmu,“ zhodnotila.

Našla toho pravého?

„O tom nechcem veľmi hovoriť, ale niečo možno je. (úsmev) Pravdepodobne sa konečne na mňa usmialo šťastie. Osud je však nevyspytateľný a jeden deň dokáže všetko zmeniť, preto nerada predbieham,“ priznala zdráhavo Viktória. Z jej slov bolo jasné, že princa na bielom koni už spoznala.

Triaška a horúčky z vyčerpania

Viktória nás po svojom príchode prekvapila svojím vyžarovaním a úsmevom, no neskôr priznala, že pred pár dňami sa necítila vo svojej koži. „Teraz som na tom zle, akurát cez víkend som mala zimnice a teploty z vyčerpania. Mala som v noci horúčku 38 stupňov a triasla som sa. Hovorila som si, preboha, už nemám na nič čas a vonkoncom nie na seba. Naozaj jediné, čo spravím, že si dám večer sprchu. Keď netočím, tak sa ani nenamaľujem, čo je pre mňa veľmi divné, pretože vždy som si dala na sebe záležať. Teraz mi to je jedno. Vypnem, keď si večer idem von sadnúť s kamarátkou na pohár vína. Je to pre mňa reštart. Vždy potrebujem taký gombík, keď si uvedomím, že toto všetko sa udialo dnes a musím sa prepnúť do nového dňa. (úsmev) A to sa mi podarí iba medzi ľuďmi,“ povedala.

Poctivá študentka

Keďže mladučká herečka je v bakalárskom ročníku, má čo robiť, aby všetko stíhala. „Snažím sa, aby bola škola pre mňa teraz prvoradá, keďže som v bakalárskom ročníku a štátnice ma čakajú už o mesiac. Takže sa na to už psychicky pripravujem. Hoci už mám bakalárku napísanú, školiteľ mi ju vrátil, aby som ju celú prepísala. Tak preto všetok svoj voľný čas venujem práve učeniu a škole,“ dodala.