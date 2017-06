Vilo Rozboril otvorene: Môj otec bol totálny magor!

Malý Vilko sedí na kolenách svojho otca a s iskričkami v očiach sa pozerá na tortu, na ktorej horia štyri sviečky. A týmto záberom sa pochválil aj fanúšikom na sociálnej sieti.

,,Taký pekný fór už roky rád hovorievam: Keď som mal 20, môj otec bol totálny magor. Nedalo sa ho vôbec počúvať. Keď som mal 30, začal postupne dostávať rozum. Ešte to nebolo bohviečo, ale už to s ním bolo oveľa lepšie. A keď som mal 40, môj otec úplne zmúdrel a stali sme sa skvelými priateľmi. Dnes na neho už len s láskou spomínam ako na najdôležitejšieho chlapa svojho života. Pekný Deň otcov želám,“ rozcítil sa Vilo. Bol to však rozkošný chlapček, čo poviete?