Moderátorka prezradila detaily diéty, vďaka ktorej kilogramy poletia dole: Víno namiesto večere!

Moderátorka výrazne zoštíhlela – na nedávnom charitatívnom večere Kvapky nádeje si to všimol asi každý. Ženské krivky zvýraznila čiernymi obtiahnutými šatami a zaprisahávala sa, že postavu si neprikrášlila sťahovacou bielizňou. Svoje chudnutie komentovala s dávkou humoru.

Mínus 5 kíl

„Trošku bojujem, ale svojím starým spôsobom. Vyhýbam sa cukru a lepku, jem najmä mäso, polievky, ale dám si aj syr, veľa zeleniny, nejem žiadne prílohy a večeru vymením za suché víno,“ vymenovala s úsmevom. A prečo začala chudnúť? Vraj ju tlačili bundy na rukách !

„Okrem toho mám doma aj kopu riflí a zmestila som sa asi do dvoch. Povedala som si, že väčšie určite kupovať nebudem… Okrem toho idú Vianoce, musím pred nimi ešte trochu schudnúť, veď vieme, ako to chodí. Hneď po sviatkoch sa chystáme na Ples v opere, tam zas budú veľké šaty a nechcem vyzerať ako matróna. Preto som sa príjemne naštartovala a aj vďaka tomu, že som mala veľa roboty, mi to celkom dobre ušlo,“ hovorí Karin. Za dva mesiace sa jej podarilo schudnúť päť kíl.

Odoláva

Karin tvrdí, že keď sa zatne, môžete jej pod nos strkať koláče od výmyslu sveta, jednoducho si nedá: „Mám pevnú vôľu a viem byť na seba veľmi tvrdá, ale na mamin vianočný štedrák sa teším a po Vianociach zase pokračujem v zhadzovaní.“ Tukových vankúšikov sa zatiaľ zbavuje bez športu, vraj by to narobilo ešte väčšiu šarapatu.

„Musím sa najprv zúžiť, lebo keby som začala cvičiť taká ,macatá‘, iba spevniem, nezmením obvod,“ vysvetľuje. Moderátorka sa rozhodla, že bude chudnúť iba dovtedy, kým to znesie jej tvár, keďže v istom veku štíhlosť ženskej pokožke už nepristane.