Víťazka Superstar nečakane zmenila imidž: Emma, čo to máš s tvárou?

Emma vždy rada experimentovala so svojím vzhľadom, no väčšinou sa to týkalo vlasov. Teraz však prišli na rad doplnky. Do nosa. „Nie je to ozajstný pírsing, to mi dali do nosa počas natáčania Chart Show a nechala som si ho. Páči sa mi, no neviem, či by som si to dala aj reálne spraviť, aj keď som nad tým kedysi rozmýšľala,“ prezradila spokojná Drobná.

