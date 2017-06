V jojkárskej novinke prekvapí Marek Geišberg hneď v úvode: Sex na jednu noc!

Televízia JOJ pokračuje vo svojom nastolenom trende vlastnej tvorby a priebežne pripravuje pre svojich divákov série pôvodných seriálov. Najnovší z nich prinesie na obrazovky už zajtra.

V novom romanticko-dramatickom seriáli budú diváci svedkami príbehu obyčajného dievčaťa Viky (Monika Horváthová), ktoré prichádza do veľkomesta, kam ju ženie túžba po pomste za smrť jej sestry.

Vika sa stretáva s dobrými i so zákernými ľuďmi a stále prahne po odplate, aby nakoniec našla človeka, ktorý jej ublížil. No napriek tomu sa do neho zamiluje. Osudným mužom sa jej stane Marek (Marek Geišberg).

Je úspešným právnikom, ktorý svojím šarmom a charizmou dokáže dostať takmer každú ženu. To bol prípad aj herečky Michaely Šálek Drotárovej, ktorú stretne v bare a hneď si ju zavolá k sebe domov. Prežijú spolu vášnivú noc a sexi brunetka u neho aj prespí. Ako sa skončí táto ich ľúbostná aférka, uvidíte už zajtra.