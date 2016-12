Vnučka známeho herca Michaela: Na sexi topmodelku zabudnite! Hlaváčková sa totálne zmenila

Úspešná modelka a vnučka známeho slovenského herca Olda Hlaváčka Michaela Hlaváčková bola hosťom stredajšieho markizáckeho Telerána spolu so svojou sestrou Luciou, ktorá je mimochodom moderátorkou Ranných správ. Michaela, ktorá sa pred rokom v septembri stala prvýkrát mamou malého Janka (1), predviedla vo vysielaní už poriadne vypuklé bruško. „Áno, budem mať ďalšie dieťatko. Bude to chlapec,“ priznala nám modelka ešte na začiatku septembra, keď sme ju stretli na finále modelingovej súťaže Elite model look v Prahe.

Kto si včera ráno sadol neskôr k televíznym obrazovkám a nepostrehol, ktorá Slovenka to sedí oproti moderátorom Lenke Šoóšovej a Romanovi Juraškovi, sotva spoznal, že za nenápadnou ostrihanou blondínkou sa skrýva známa modelka, ktorá má za sebou kampane a fotenia tých najprestížnejších svetových značiek. Každé materstvo robí ženu tou najkrajšou, no Michaela sa aktuálne na seba podobá iba minimálne. Treba uznať, že dlhšie vlasy jej svedčali omnoho viac...