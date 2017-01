Vnučka známeho herca Michaela: Je z nej dvojnásobná mamička!

Michaela bola v minulosti veľkou tajnostkárkou, no najnovšie sa novinkami zo svojho súkromia rada pochváli. Hlaváčková sa v septembri roku 2015 stala prvýkrát mamou malého Janka (2). Mamičkovské povinnosti sa jej natoľko zapáčili, že sa s priateľom Martinom rozhodli mať druhé bábätko. Na minuloročnom finále modelingovej súťaže Elite model look v Prahe jej tak už bolo vidieť zaguľatené a vypuklé bruško. „Áno, budem mať ďalšie dieťatko. Bude to chlapec,“ priznala nám vtedy modelka. Vo štvrtok k jej synčekovi Jankovi pribudol braček. Modelka sa fotkou pochválila na sociálnej sieti. „Ahoj, Michal, 12. 1. 2017, 3 800 g, 52 cm,“ napísala hrdá mamička pod fotku.