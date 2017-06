Všetci riešia iba Adeline šaty, my sme si posvietili na Vinczeho oblek: Odborník na pánsku módu ženícha veru nešetril!

Od uplynulého piatku celé Slovensko nerieši nič iné ako svadbu našej najpopulárnejšej moderátorky Adely Vinczeovej a markizáka Viktora Vinczeho. Tí si počas tajného sobáša povedali áno v kaplnke vo Svätom Jure a následne na druhý deň si povedali svoje druhé áno pred vyše stovkou hostí v krásnom kaštieli v Tomášove. Obaja boli pod drobnohľadom médií počas celého víkendu. To, ako to pristalo Adele, už vieme. Nás však zaujímalo, ako to pristalo mladému ženíchovi v jeho tmavomodrom obleku.

„Viktor je sympaťák a oblek mu na prvý pohľad sedí fajn. Pri bližšom prezretí fotografií musím ale poznamenať, že som nadobudol dojem, že výberu svojho outfitu nevenoval dostatočnú pozornosť a váhu. Nie preto, že stál málo peňazí, ale preto, že to na ňom je vidieť," hodnotí ženíchov oblek odborník na pánsku módu Andreas Kreutz.

"Odhliadnuc od toho, že nohavice sú na môj vkus pridlhé a na členkoch má trochu harmoniku, sa mi jeho výber zdá prvoplánový a nedomyslený. Vyzerá to na prvý pohľad ako tmavomodrý smoking s čiernou leskovkou, ale nohavice sa na smokingové vôbec nepodobajú. Nie len že nemajú lampas na boku, ale nemajú ani viditeľné puky a viac sa podobajú na voľnočasové chinos, o čom svedčí aj opasok s mohutnou sponou, ktorá sa na svadbu vôbec nehodí. Mimochodom, smokingové nohavice nemajú ani pútka a nosia sa bez opasku. Mužom, ktorí plánujú svadbu odporúčam, aby sa radšej zverili do rúk odborníkom a prípadne si dali oblek, či smoking ušiť na mieru," dodal Kreutz.

