Vynikajúcu redaktorku Leonu († 32) si uctil aj generálny riaditeľ RTVS Václav Mika: Slová, ktoré všetkých rozplakali!

Pod ťarchou spomienok na výnimočnú novinárku, matku a priateľku nezostalo v obradnej sieni zasypanej kvetmi jedno oko suché. Uctiť si Leoninu pamiatku prišiel aj Pavol Michalka, Simona Simanová či Václav Mika.

„Vážená smútočná rodina, priatelia a blízki. Prišlo to náhle a nečakane a bez varovania. Zasiahlo nás to neľútostne a kruto a skončilo sa to nesmierne tragicky. Leo, ako sme ju volali, mala dar od Boha. Tým darom bola nekonečná ľudskosť, srdečnosť. Za každých okolností bola milá,“ začal rečniť a sieňou sa ozýval plač.

„Ľudom okolo seba rozdávala radosť a optimizmus. Mala obrovskú chuť do života a všetok svoj voľný čas venovala svojej rodine. Rada sa zabávala, mala rada Rytmusa, Kmeťo Band, ale chodila aj na koncerty Roba Grigorova či Petra Nagya. Jej životná misia ostane navždy v nás. Odpočívaj v pokoji...“ so slzami v očiach dodal nakoniec Mika.