Záchrankyne bezdomovca, ktorý liečil Schustera: Našli sme ho v zúboženom stave!

Z uznávaného lekára, ktorý dokonca liečil aj nášho bývalého prezidenta Rudolfa Schustera, bezdomovec! Ľubomír, ktorý v sebaobrane bodol svojho otca, skončil vo väzení a po prepustení sa nemal kam vrátiť. Byt mu totiž medzičasom predala jeho sestra, a tak zostal na ulici. Sám, bez jedla, bez príjmu, no s veľkou chuťou do práce. Našťastie, zúfalého pána si všimli dve študentky. Napísali do Siedmeho neba a pomoc už bola na ceste.

„Zaujal nás jeho príbeh a mysleli sme si, že si to zaslúži. Jeho príbeh bol natoľko silný a smutný zároveň, že mu jednoducho niekto pomôcť už musel. Všetci ho odsudzovali pre jednu jedinú vec a to, že býva na ulici, ale málokto si ho všimol,“ prezradili nám študentky, ktoré sa nehanbili a bezdomovca postávajúceho pri bývalej nemocnici na Bezručovej ulici v hlavnom meste, oslovili.

„Bol v triezvom stave, ale fyzicky zanedbaný. Oslovili sme ho s tým, či mu môžeme doniesť jedlo a pitie a porozprávať sa. Povedal nám celý svoj príbeh, ktorý nás veľmi zaujal. Spolupracoval s nami hneď od začiatku, neboli s ním žiadne problémy,“ povedali ďalej kamarátky. A hoci majú dievčatá len trinásť a štrnásť rokov, odvaha im rozhodne nechýba.

„Z neho priam vyžaruje charizma a inteligencia, vôbec sme sa ho nebáli. Dojem na nás zanechal veľmi dobrý. Je to veľmi príjemný a pozitívne naladený človek. Stále sme v kontakte - občas si s ním zavoláme a plánujeme ho ísť navštíviť,“ dodali spoločne študentky, ktoré na seba môžu byť právom pyšné. Toto totiž nie je prvý prípad, keď pomohli človeku bez strechy nad hlavou.