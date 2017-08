Vyspovedali sme mladú krv z markizáckeho Telerána: Nahradia ostrieľaných moderátorov?

Pavol Kolečanský (24)

moderátor Športových novín

Bolo vždy tvojím snom stáť pred kamerou?

Od malička som chcel byť skôr športovec než redaktor. Najviac ma bavili futbal a atletika, ale keďže by som sa tým s mojimi zručnosťami príliš neuživil a chcel som sa motať okolo športu, jasnou voľbou bol tak športový novinár.

Je ťažké, presadiť sa v televízii? Ako si sa tam dostal?

Na obrazovku som sa dostal prvýkrát už v regionálke. Dostať sa tam nebolo nijak náročné. Ťažšie to už bolo v Markíze. Ak si dobre pamätám, tak po jednej videovizitke som musel absolvovať ešte dva kastingy. Tak sa začala moja kariéra športového redaktora. O mesiac či dva som bol už aj v Teleráne.

Čo je najťažšie na práci moderátora?

Zo začiatku pre mňa bolo najťažšie hľadieť do kamery a do toho niečo zmysluplné rozprávať. Predsa len komunikácia s ľuďmi je úplne odlišná. Keď si k tomu pripočítame stres, časovú tieseň a zodpovednosť, je to celkom zábava.

Hovorí sa, že je ťažké nájsť si v médiách skutočné kamarátstva. Panuje v médiách rivalita?

Neviem ako v iných redakciách, ale v tej našej športovej žiadna nevraživosť nepanuje. Podľa mňa je to aj tým, že každý jeden z nás v minulosti hral v nejakom kolektíve a tam si sebecký karierista veľmi neškrtne. Všetci tam ťaháme za jeden povraz. Veľakrát nám skúsenejší kolegovia radia, čo ešte vylepšiť a podobne.

Kde sa vidíte o 10 rokov?

Nahrádzať nechcem nikoho. V budúcnosti by som si rád vyskúšal remeslo komentátora, ktoré považujem za top v mojej branži. Na to však ešte musím dozrieť.

Kto je vaším vzorom?

Vzorom je pre mňa Jaromír Bosák. Športový komentátor Českej televízie. Jednoducho má všetko, čo mať má. Je vtipný, má rozhľad a dobre sa počúva. Ak dosiahnem z polovice to čo on u našich západných susedov, budem nad mieru spokojný.

Fero Koseček (28)

moderátor Športových novín

Bolo vždy tvojím snom stáť pred kamerou?

Nebolo to mojím snom, stále ma skôr lákala redaktorská práca. Pripravovať reportáže, byť v teréne na športových podujatiach či spovedať športovcov ma baví oveľa viac, no uvádzanie športových správ v Teleráne je príjemným spestrením a obrovskou skúsenosťou.

Je ťažké, presadiť sa v televízii? Ako si sa tam dostal?

Pozícia športového redaktora v Markíze so sebou prináša aj prácu pred kamerou v Teleráne. Očakával som, že skôr či neskôr to čaká aj mňa. Približne po dvoch mesiacoch v redakcii som absolvoval svoje prvé vysielanie. Pamätám si to celkom presne, bolo to 6. decembra a mal som veľký stres. Ľudia okolo mňa mi však pomohli a nakoniec som to zvládol.

Čo je najťažšie na práci moderátora?

Pre mňa osobne to nie je samotný výstup pred kamerou, ale všetko, čo tomu predchádza. To znamená pripraviť si jednotlivé príspevky a dať dokopy celý športový spravodajský vstup.

Hovorí sa, že je ťažké nájsť si v médiách skutočné kamarátstva. Panuje v médiách rivalita?

Za ten čas, ktorý pôsobím vo veľkej televízii, som niečo podobné nepocítil. U nás v športovej redakcii je výborný kolektív, navzájom si pomáhame.

Kde sa vidíte o 10 rokov?

Nemám ambíciu nikoho nahradiť. Pozícia, na ktorej som, ma veľmi baví a stále sa chcem zlepšovať v tom, čo robím.

Kto je vaším vzorom?

Nemám konkrétny vzor, no obdivujem prácu všetkých športových komentátorov, pretože komentovanie považujem za vrchol športovej žurnalistiky.

Dominik Matulaj (21)

moderátor Ranných Televíznych novín

Bolo vždy tvojím snom stáť pred kamerou?

Chvíľku som chcel byť vodičom autobusu a rušňovodičom, ale sen pracovať v médiách bol taký silný, že sa mi to nakoniec podarilo. Už na základnej škole som si nakrúcal a strihal krátke reportáže, vyrábal vlastné televízne noviny a potom som študoval na filmovej škole v Košiciach, ktorá je tiež zameraná na médiá.

Je ťažké, presadiť sa v televízii? Ako si sa tam dostal?

Markíza hľadala nového „dopraváka“, tak som sa prihlásil, prešiel som kamerovými skúškami a zobrali ma.

Čo je najťažšie na práci moderátora?

Závisí od typu relácie. V mojom prípade je najťažšie pri rannom spravodajstve skoré vstávanie, ale človek si na to zvykne, keď ho to baví. Na druhej strane večer je niekedy ťažké „vypnúť“, prestať rozmýšľať nad politikou, tragédiami a všetkým tým, čo správy prinášajú.

Hovorí sa, že je ťažké nájsť si v médiách skutočné kamarátstva. Panuje v médiách rivalita?

Myslím si, že je to také isté ako v bežnom živote. S niekým si sadneš viac a s niekým menej. V každom prípade som v médiách dva roky a niekedy v bežnom živote trvá oveľa dlhšie, kým zistíš, kto je pravý kamarát, takže je ešte skoro hodnotiť. V rádiu a v televízii som spoznal plno zaujímavých, zábavných a inšpiratívnych ľudí, s ktorými sa stretávam aj mimo práce.

Kde sa vidíte o 10 rokov?

Viem si sám seba predstaviť ako moderátora Televíznych novín o 10 rokov.

Kto je vaším vzorom?

Vzorom je pre mňa každý kolega a kolegyňa, ktorí si svoju prácu robia na sto percent. To ma motivuje k tomu, aby som sa zlepšoval a posúval ďalej.

Klaudia Kristiníková (25)

moderátorka Dopravného servisu

Bolo vždy tvojím snom stáť pred kamerou?

Vždy som vnímala prácu v médiách ako atraktívnu a zaujímavú, ale pre štúdium v tejto oblasti (žurnalistika) som sa rozhodla až v maturitnom ročníku.

Je ťažké, presadiť sa v televízii? Ako si sa tam dostala?

Zažila som prácu za aj pred kamerami. Po necelých troch rokoch práce v zákulisí som dostala príležitosť, zúčastniť sa na kamerových skúškach. Na konkurze som uspela a dostala som možnosť moderovať Dopravný servis.

Čo je najťažšie na práci moderátorky?

Najťažšie pre mňa osobne je ranné vstávanie. Budíček mi pravidelne zvoní o 4. ráno. Vždy sa však do práce teším, pretože každé jedno vysielanie je jedinečné.

Hovorí sa, že je ťažké nájsť si v médiách skutočné kamarátstva. Panuje v médiách rivalita?

Mám šťastie, že v Teleráne pracujú skvelí ľudia a vládne tam rodinná atmosféra. Práca v tomto kolektíve je naozaj príjemná a môžem povedať, že som si v redakcii našla dobrých priateľov.

Kde sa vidíte o 10 rokov?

Nahrádzať nemienim nikoho, idem si svojou cestou. Teleráno ako reláciu milujem a budem rada, keď budem jej súčasťou aj o 10 rokov.

Kto je vaším vzorom?

Konkrétny vzor nemám. Každá osobnosť je jedinečná. Dôležité je, aby človek každý deň na sebe pracoval a zdokonaľoval sa.