Vzťah Sväťa Malachovského a Petry Molnárovej čaká ďalší veľký krok: Padlo rázne rozhodnutie!

Herec Sväťo Malachovský (45) sa už čoskoro stane druhýkrát otcom, keď mu syna porodí jeho partnerka Petra Molnárová (30). To však nie je jediná veľká životná zmena, ktorá ho čaká. Už čoskoro sa totiž so svojou rodinkou presťahuje do nového domu.