Slavo sa ako jediný súťažiaci v histórii vedomostnej súťaže stal neporazeným 33-násobným víťazom. Napriek značným vedomostiam i verejnému úspechu mu však zostalo srdce na správnom mieste a výhru 610 eur zo špeciálneho kola v blízkom čase daruje rodine, ktorá to skutočne potrebuje.

„Najprv som sa rozhodol venovať výhru detskému domovu, no keď som sa spojil s ľuďmi pracujúcimi v tejto oblasti, poradili mi konkrétnu rodinu, ktorá by pomoc potrebovala, nech to je cielenejšie. Jedno z ich detí trpí leukémiou a finančne to nezvládajú,“ povedal slovenský vedomostný génius.