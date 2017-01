OŠIAĽ okolo najnovšej FOTO rozídenej Farkašovej: Je to brucho či zadok? A čo tie dokrútené nohy?!

Kristína Farkašová si nedávno prešla poriadne ťažkým obdobím. S jojkárskym redaktorom Jurajom Hajdinom, s ktorým má dve krásne dcérky Matildu a Elu, sa pred časom rozišli. A hoci by sa niektoré ženy po takej rane ešte dlho utápali v smútku, Kristína ide v živote očividne ďalej. Svedčí o tom aj jej najnovší záber. Farkašová sa totiž dala na nový šport, ktorý by ale nezvládol každý. Cvičí športovú gymnastiku na gymnastickom kruhu. Všetkých jej známych však zaujalo niečo celkom iné. Zadívajte sa na jej záber a rozhodne ostanete poriadne zmätení.



Kristína Farkašová spôsobila novou fotkou hotový ošiaľ.

FOTO: Facebook

Kristína je totiž tak zvláštne natočená, že to pôsobí, akoby mala opačne vytočené nohy a namiesto brucha mala zadok. ,,Som si myslela, že trup máš otočený opačne ako nohy," ,,Sa dívam, čo dokážeš, ja som si to musela na mobile zväčšiť, lebo mi nešlo do hlavy to isté," komentujú jej kamaráti pod fotkou. Mamina dvojičiek to však vzala s humorom. ,,Aké ponaučenie z toho plynie? Nie každé pripučené brucho musí byť riť!" reagovala vtipne Farkašová. Ale vskutku ide o naozaj vydarený záber...