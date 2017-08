Zabávač Majster N († 71) tesne pred smrťou: Slová, z ktorých naskakuje hrôza!

Napriek tomu, že Majster N už bol na zaslúženom dôchodku, stále obiehal rôzne akcie, aby urobil to, čo vie najlepšie - rozveselil deti i dospelých a nakazil ich svojím humorom. Rozhodol sa totiž, že kým je živý a zdravý, bude chodiť pomedzi ľudí a zabávať ich, aby im pomohol zabudnúť na ich ťažkosti či problémy.

Inak tomu nebolo ani počas uplynulého dňa detí, kedy 1. júna prijal pozvanie do Rannej show Európy 2. Všetci tí, ktorí si v ten deň zapli rádio, si vypočuli veselého zabávača, ktorý rozdával vtipy ako na bežiacom páse. Smial sa na tom, že keď bol on ešte malý, na dvore mali dinosaurov, spomínal na to, ako na trhu kupoval hodinky nie na kusy, ale na kilá a rozveselila ho aj myšlienka na herečku Zdenu Studenkovú. „Ona je večná ako Lenin," zahlásil Majster N v dobrej nálade, ktorá ho neopustila ani po zvyšok relácie. Dokonca vtipkoval aj o svojej vlastnej smrti. Keď ho totiž moderátor poprosil, aby s nimi zostal aj po reklame, Nodžák povedal niečo, z čoho dnes priam mrazí. „No „šak" neumieram ešte," argumentoval spíkrovi Majster N.

Žiaľ, zákerná choroba bola napokon silnejšia než zabávačova vôľa bojovať. Legendárny Jozef Nodžák naposledy vydýchol v pondelok. O zdravotných problémoch miláčika detí informoval približne pred rokom aj týždenník PLUS 7 DNÍ. Navštevovať mal Národný onkologický ústav v Bratislave: „Nemá dobré výsledky, mal by sa podrobiť liečbe,“ prezradili vtedy zdroje z nemocnice.