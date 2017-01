Začiatky kariéry, úlet s Kucherenko, obvinenie z platistiky: Takto sa rokmi menil Vilo Rozboril

Moderátor Vilo Rozboril (49) je už stálicou na televíznych obrazovkách, no nie vždy bol anjelom bez krídel. Začínal v televízii Markíza v zábavných reláciach ako Cestoviny, Mojsejovci či Nevesta pre milionára. Najviac sa do povedomia divákov dostal vďaka relácii Modré z neba a V Siedmom nebi. No jeho súkromie nebolo vždy úplne ideálne. Teraz na sklonku päťdesiatky, sa moderátor stal nielen dedkom, ale aj vzorných partnerom. Toto sú najdôležitejšie ženy jeho života.