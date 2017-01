Záhadné čachre s poslednou rozlúčkou Zdeny Gruberovej († 83): Legenda musela ustúpiť väčšej hviezde!

Legendárnu herečku Zdenu Gruberovú tesne pred sviatkami hospitalizovali so zlomenou nohou a všetko malo už potom rýchly priebeh. Umelkyňa dostala zápal pľúc, ktorému minulú stredu podľahla. Z jej straty je zdrvená rodina, priatelia a kolegovia. Tí jej prídu vzdať aj poklonu na poslednej rozlúčke, ktorá bude v SND v Bratislave.

Zosnulá legenda Zdena Gruberová (†83): Tajný vzťah s legendárnym hercom!

Už krátko po smrti herečky sa na oficiálnej stránke divadla objavil oznam, že posledné zbohom jej môžu prísť dať 24. januára. Na druhý deň ráno bolo však všetko inak... SND z ničoho nič zmenilo termín rozlúčky až na 30. januára, keď má Zdena Gruberová aj pohreb. Oficiálne stanovisko znie, že náhlu zmenu spôsobili organizačné záležitosti. No ako sme zistili, po chodbách našej prvej scény sa šušká niečo celkom iné.

Ženy Ladislava Chudíka: Ktorá herečka bola jeho nenaplnená láska?

Ladislav Chudík: Kto mu strpčoval život?

,,Opera nechce v žiadnom prípade zrušiť svetoznáme predstavenie Carmen, ktoré je v ten istý deň, ako mala byť rozlúčka. Teda v utorok. Z prevádzkových dôvodov ju teda preložili na iný dátum. Viete, Carmen je divákmi veľmi obľúbená opera a láka najmä Rakúšanov, ktorí na ňu majú už kúpené lístky a je takmer vypredaná,“ prezradil nám dobre informovaný zdroj z divadla.

,,Hoci je predstavenie až večer a rozlúčky sa konajú vždy doobeda, divadlo by to jednoducho nestihlo. Carmen je veľkolepé predstavenie s veľkou výpravou a postaviť scénu a kovovú konštrukciu trvá dosť dlho. Okrem iného, na túto operu technici montujú točivý mechanizmus, na ktorom je postavená španielska korida. To znamená, že takúto scénu by nemali šancu postaviť za pol dňa,“ dodal náš zdroj.

Aj keď divadlo tento dôvod v žiadnom prípade nepripúšťa, je viac ako záhadou, že rozlúčka našej hereckej hviezdy sa zo dňa na deň posunula až na pondelok 30. januára, čo je až dlhých dvanásť dní od jej smrti...