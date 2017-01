Wisterová na Ples v opere chystá prekvapenie: Má v tom prsty tento muž

Prominentných návštevníkov čaká zábava do skorých ranných hodín. Ani tento rok si túto prestížnu udalosť nedá ujsť Vera Wisterová (39), ktorá sa po minuloročnom moderovaní predvedie ako hosť. Výber plesovej róby zverila do rúk renomovaného módneho návrhára Borisa Hanečku (33), ktorý je mimochodom aj jej dobrým kamarátom.

V čom sa predvedie

„Mala som vybraného len návrhára. Celý model šiat vymyslel Boris. Raz v lete som náhodou išla okolo jeho krásneho ateliéru, zastavila som sa na kávičku a popritom som videla tieto nádherné šaty, ktoré má v salóne. Dohodli sme sa, že prídem a nájdem si tu niečo pre mňa,“ prezradila nám Wisterová, ktorá sa na Plese v opere ako hosť predstaví druhýkrát.

Známa moderátorka ohúri v zeleno-čiernom modeli. „Myslím si, že Boris je jeden z mála ľudí na svete, ktorým som ochotná sa úplne vložiť do rúk. Mám od neho pár modelov, ale večerné šaty som od neho ešte nemala. Bude to plesová premiéra, čakala som na správnu príležitosť,“ dodala s úsmevom sympatická moderátorka. Otázne však je, kto ju bude na plese sprevádzať, keďže so svojím manželom momentálne rieši rozvod.