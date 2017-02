Zákulisie markizáckeho seriálu Divoký Zapadákov odhalené: Kto najviac pil hercom krv?

Na nakrúcaní Divokého Zapadákova sa stretlo naozaj hviezdnej obsadenie – napríklad Tomáš Maštalír sa prevtelil do miestneho gangstra, jednookého Jacka, ktorého vzhľad aj povaha má ďaleko od príťažlivosti. „Pravdu povediac, Tomáš bol jasný okamžite, Jozef Vajda ako šaman tiež, na tom sme sa s Danom okamžite zhodli. Sú to úžasní herci a veľmi som sa na nich tešila,“ hovorí režisérka nového seriálu Zuzana Marianková a Dano Dangl ju s úsmevom doplnil: „Všetci herci si svoje postavy zamilovali a my sme sa zase zamilovali do nich.”

Neprehliadnuteľnou postavičkou je krčmárka Mamita Lucy, ktorá nalieva „žbrndu” a servíruje miestne špeciality. Nezhostil sa jej nik iný ako herec Roman Pomajbo. „Často sa stáva, že muži stvárňujú ženy pre pobavenie publika, no tu bolo dôležité neprekročiť hranicu, aby sme neskĺzli do nevkusu. Roman to zvládol bravúrne, profesionálne a všetko dávkuje presne tak, ako je potrebné. Obdivujem ho za to. Vie nás všetkých na pľaci pobaviť,“ hovorí režisérka.

Rola hostinskej mu sadla

Herec Roman Pomajbo sa vraj so svojou postavou tak zžil, že počas nakrúcania o sebe hovoril v ženskom rode. V štábe tiež rezonovala postava Žľazu, ktorého stvárňuje herec Daniel Fischer. Pomocník zloducha jednookého Jacka má totiž veľmi špecifický maďarský prízvuk. „Po pár dňoch sme si všimli, že viacerí členovia štábu a aj niektorí herci začínajú chytať jeho prízvuk. Nedalo sa to ovládať, skutočne sme si jeho postavu veľmi obľúbili,“ smeje sa režisérka.

V seriáli sa objavia aj mnohí talentovaní mladí herci – Adamovi Jančinovi perfektne sadla úloha stopercentného hrdinu – fešáka Luka, a kvôli nej sa učil jazdiť na koni a narábať s revolverom. Okrem neho uvidíte aj Barboru Andrešičovú či Tomáša Mischuru a mnohých ďalších. „Mám ich rada a je to potešenie s nimi pracovať. Navzájom sa od seba môžeme veľa naučiť. Sú to ľudia s rôznymi energiami a ich nápady ma často prekvapujú,“ vysvetľuje režisérka.

Divoký Západ u susedov

Hoci by bolo možno jednoduchšie vytvoriť Divoký Zapadákov v ateliéroch, štáb si to nijako uľahčovať nechcel. Perfektné westernové mestečko nakoniec našli u našich susedov v Česku. „Reálne lokácie prinášajú svoje prekvapenia, ktoré nemôžeme mať vždy na 100 % pod kontrolou, ale o to viac kreativity toto prostredie v ľuďoch prebúdza. Niekedy sme sa ocitli doslova v bojových podmienkach. Vstávali sme ešte za tmy, inokedy sme za tmy končili. Bolo to únavné hlavne pre to, že sme sa museli poriadne zoznámiť s prostredím a často s ním aj bojovať,“ opisuje náročné filmové dni režisérka.

Po westernovom mestečku pobehovali aj „zvierací herci“ – psy, mačky, kone, kozy či pávy. A práve pávy robili najväčšie problémy – často rušili zvuk, oďobávali všetky autá, na ktoré natrafili, a niektorých hercov v noci rušili zo spánku tak, že im chodili po strechách. „Pávy sú skrátka svine!“ smeje sa Dano Dangl.

Komparz

Naopak, nápomocní boli domáci z westernového mestečka, ktorí účinkovali v seriáli tiež ako komparz a pomáhali štábu cítiť sa tam ako doma. Keďže natáčacie dni boli dlhé, herci a štáb často ostávali vo westernovom mestečku aj na noc. A ako to vyzeralo, keď padla v ten deň posledná klapka?

„Vždy sa našla partia, ktorá po natáčaní trávila čas spoločne v „Salóne“ či mimo neho, smiali sa na tom, čo sa za uplynulý deň natočilo, na svojich nápadoch, zážitkoch. Atmosféra bola skvelá počas natáčania aj po ňom. Myslím, že každý si svojím spôsobom našiel na natáčaní to svoje, čo ho bavilo,“ dodala režisérka.