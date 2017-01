Záletný Andy Kraus už nevie, čo od radosti: Aha, koho si dosadil do seriálu!

Stalo sa tak úplnou náhodou. Andy si totiž zaobstaral psíka, ktorého nechcel počas kastingov nechať doma samého. V tom čase to bolo ešte len šteniatko a navyše sa pre zálety odsťahoval od rodiny.

Čítajte viac Kde skončili sošky OTO? Niektoré miesta vás prekvapia

Výsledok? Všade ho nosil so sebou. Aj do práce. Na pľaci si ho však všetci zamilovali. „Milo Kráľ si s ním vyskúšal zahrať jednu scénu, v ktorej aj reálne mal hrať psík, no ešte ho nemali vybratého. A keďže si sadli, Andy sa rozhodol, že práve jeho šteniatko dostane šancu zažiariť,“ dozvedeli sme sa zo zákulisia pripravovaného seriálu.

Nie je to však prvýkrát, čo sa Kraus rozhodol siahnuť po vlastných „zdrojoch“. V roku 2015 sa v Paneláku objavila aj jeho dcéra Zoja (11), ktorej sa ušla epizódna postava dievčatka v kroji.