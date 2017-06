Žalostný pohľad na ešte nedávno čipernú hviezdu Búrlivého vína Evu Rysovú: Je na konci so silami!

Obľúbená herečka Eva Rysová, ktorá hrá v seriáli Búrlivé víno pojašenú babku Annu Roznerovú, mala minulý rok v marci nepríjemný úraz. Spadla zo schodov, keď bola na nákupoch. Aj keď to vyzeralo len na malé zranenie, ukázalo sa, že išlo o krvácanie do mozgu.

Vážny úraz otočil herečke život úplne naruby. Nastali zdravotné problémy a už sa toľko nemohla venovať svojmu povolaniu, ktoré tak zbožňuje. Rysovú sme nedávno stretli na jubilejnej narodeninovej oslave jej kamarátky a divadelnej kolegyne Maríny Kráľovičovej a zaujímalo nás, ako sa má.

„Mám sa ako stará baba. Už budem mať 85,“ prezradila dobre naladená herečka. Keďže dnes večer štartuje posledná séria seriálu z vinárskej oblasti, herečka prehovorila aj o tom, ako sa jej nakrúcalo.

„Opäť ma diváci uvidia v Búrlivom víne, ale už menej. Pribudli tam nové postavy a aj niektoré vypadli či zomreli. Ponúkli mi aj nedávno jednu televíznu úlohu. No odkedy som spadla a rozbila som si hlavu, často ma máta,“ netají sa Rysová, ktorá tak otvorene priznala, že už ani zďaleka nie je zdravotne úplne fit.

„Ťažko sa mi vstáva a niekedy neviem dobre otočiť hlavu,“ dodala. Napriek všetkému však na nakrúcanie spomína s úsmevom. „Veľmi som rada, že sa Búrlivé víno vrátilo, mne to chýbalo aj ako divákovi. A hlavne konečne sa dal priestor aj starším ženám, lebo všetci poznali len Daču (Božidaru Turzonovovú, pozn. red.) vďaka Paneláku. Veľmi zohraná som aj s Ivankom Letkom. Spoločne sme začínali v Martine, veľa sme spolu hrávali. Boli to také obdobia. Niekedy bolo toho veľa, inokedy menej. No teraz sme sa vďaka Búrlivému vínu stretávali opäť často. Máme sa radi a aj diváci nás majú radi,“ prezradila na záver usmiata Rysová.

Napriek tomu, že herečka mala po celý večer úsmev na tvári na oslave 90-ky kamarátky Maríny, bez barly, ktorá jej už dlhší čas pomáha pri chôdzi, sa ani nepohla.