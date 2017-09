Zaľúbenci Kalisová a Pašek na to idú naozaj zhurta: TOTO myslia naozaj vážne?

Zaľúbenci Mirka Kalisová a Dušan Pašek vhupli do toho zhurta. Dvojica, ktorá spolu randí približne od začiatku júla, stihla spolu absolvovať už dovolenku pri mori, neskôr výlet v Benátkach a teraz si to opäť namierili do sveta.

Svedčí o tom ich spoločná selfie fotografia z Londýna. Pašek si zbalil kufre iba dva dni po tom, ako mu v utorok popoludní vyhorela kaviareň v známom bratislavskom nákupnom centre.