Zdravotná sestra o spackanom pôrode Natálky zo Siedmeho neba: V takýchto prípadoch sa hanbím za naše povolanie!

„Ja som všetko stratila zo sekundy na sekundu. Manželstvo, rodinný život, sny o budúcnosti, rozostavaný rodinný dom... Počas tehotenstva som absolvovala všetky vyšetrenia a všetko bolo úplne v poriadku. Ešte aj vyšetrenia v deň pôrodu boli dokonalé. Deň na sále bol najhorší deň v mojom živote, pričom to mal byť najkrajší deň. Je to deň, keď dieťa v mojom tele umieralo," šokovala v relácii mamička Andrea.

,,Prvá závažná chyba je, že po podaní vyvolávačky ma nechali v sprche samú. Bola som tam sama takmer hodinu. Na mňa práve vtedy prišli najväčšie bolesti. Ja som tam skolabovala na dlažbe. Po hodine prišla sestra a povedala mi, že nemám čo ležať na dlažbe. Že je to nesterilné. To boli jediné kontrakcie, ktoré som cítila. Potom neprišli žiadne,“ zaspomínala si zdrvená mama.

Pred samotným pôrodom dostala až osem injekcií vyvolávajúcich pôrod, pričom lekári sa neskôr vyjadrili, že povolené sú len dve, pretože každá ďalšia má opačný efekt a zastavuje pôrod. Cisársky rez nebolo možné spraviť, pretože anesteziológ na sále chýbal. „Lekár poslal počas pôrodu anesteziológa domov, lebo mu skončila pracovná doba. Dieťa zo mňa doslova vytlačili. Robili nástrihy a vymačkali ju zo mňa. Moje dieťa utŕžilo krvácanie do mozgu, opuch mozgu, krvácanie do očka a potom jej ten mozog opadol do mesiaca. Úplne atrofoval,“ povedala so slzami v očiach.

Po odvysielaní tohto príbehu začalo tento prípad komentovať neskutočné množstvo ľudí. A pridala sa dokonca aj zdravotná sestra pani Marta. ,,Aj ja som zdravotná sestra a v takýchto momentoch, ako je tento príbeh, sa za to hanbím, ale nie všetci zdravotníci sme takýto, je mi veľmi ľúto, čo stalo. Aj ja sama mám nepríjemné skúsenosti podobného rázu, ale napriek tomu máme zdravé dievčatko, takže aj zázraky sa dejú. Malá Natálka je veľmi krásna a maminka Aďka veľmi statočná, len sa držte a treba veriť, že malinká na tom bude čoraz lepšie...," napísala svoje vyjadrenie na fanúšikovskú stránku Siedmeho neba zdravotná sestrička pani Marta.