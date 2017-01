Zdrvená Zdena Studenková: Srdcervúce slová pre zosnulú herečku Zdenu Gruberovú († 83)

Zosnulá herečka sa dlhé roky utápala v žiali. Po smrti jediného milovaného syna Tomáša († 23) zanevrela na divadlo a na verejnosti sa takmer neukazovala. Pred sviatkami si však Zdena Gruberová zlomila nohu, skončila v nemocnici a všetko malo potom už rýchly priebeh. Následne dostala zápal pľúc a v stredu navždy odišla do hereckého neba.

Odchod dlhoročnej členky SND veľmi zarmútil aj herečku Zdenu Studenkovú, ktorá patrila medzi jej najbližšie priateľky. Hereckej hviezde venovala do neba dojemné slová. ,,Vždy, keď sme hrávali v spoločných predstaveniach, ako napríklad Osbornov Komik či Výnosné miesto od Ostrovského, dívala som sa na ňu a vravela si: Aj ja chcem byť raz takáto veľká herečka ako Zdena Gruberová. So Zdenkou sme boli dlho v kontakte aj po tom, čo odišla z divadla. Pre mňa to bola herečka, ktorá bola schopná zahrať naozaj celú škálu postáv, od komédie až po tragédiu, a všetky roly vždy bravúrne," vyliala si srdce na sociálnej sieti Studenková.