Zlatica Puškárová šokovala divákov: Tichý odchod na materskú bez jedinej rozlúčky!

Ako býva dobrým zvykom, keď moderátorky odchádzajú na materskú alebo menia zamestnávateľa, verným fanúšikom sa poďakujú za priazeň a pekne sa s nimi rozlúčia. Budúce mamičky dostanú darček a divákom zakývajú. Tak to bolo aj s Martinou Šimkovičovou.

Blondínka odišla na materskú v roku 2013 a kolegovia jej pripravili krásne prekvapenie. Patrik Švajda totiž hlavné spravodajstvo zakončil slovami: „A teraz poďme k programu, ktorý čaká teba, Maťka...“ Potom nasledovali slová rozlúčky a kvety.

Pri Puškárovej, ktorá koncom mája privedie na svet druhé dieťa, to však bolo inak. Zlatica si 25. a 26. marca odmoderovala víkendovú službu a v tichosti sa vyparila. Po celý čas sa tvárila, ako keby to bolo len ďalšie z mnohých vysielaní. Dokonca aj na záver Televíznych novín.

„Tak, pred nami je posledný marcový týždeň,“ zahlásila Zlatica, ktorú už len doplnil jej manžel. Patrik uviedol počasie, usmiali sa a bolo po všetkom. „Áno, Zlatka už odišla na materskú,“ potvrdil nám šéf spravodajstva Henrich Krejča.

Možno sa tak rozhodla práve preto, že plánuje skorý návrat, no rozlúčkové gesto od kolegov pred obrazovkami by ju určite neurazilo. „Zdravá žena je nesmierne schopná bytosť, ktorá si vie dokonale zorganizovať čas tak, aby bola rodina aj ona spokojná,“ prezradila pre PLUS 7 DNÍ Zlatica, ktorá ďalej povedala, že návrat bude ovplyvňovať jej súkromná situácia.

„V našej televízii sú mnohé mamičky, ktoré vedia bez problémov zladiť súkromný život s pracovným,“ dodala. Puškárová, o ktorej sa hovorí, že by zasadla do moderátorského kresla už v auguste, na naše otázky do uzávierky nereagovala.

